YB-Torjäger Jean-Pierre Nsame – Nach nicht einmal drei Monaten merkte er, was er an YB hatte Jean-Pierre Nsame ist glücklich, wieder in Bern zu sein. Wieso es ihm in Venedig nicht gefiel – und er dennoch einen früheren Champions-League-Sieger beeindruckte. Fabian Sangines

Zurück in seiner Heimat: YB-Stürmer Jean-Pierre Nsame freut sich, wieder in Bern zu sein. Foto: Urs Lindt (freshfocus)

Zur Sicherheit zählt Jean-Pierre Nsame nochmals nach, streckt zuerst den Daumen, dann den Zeig-, gefolgt vom Mittelfinger aus: «Januar, Februar, März. Ja, im März war es.» Knapp drei Monate brauchte er, um sich ganz sicher zu sein, dass er nicht in Venedig bleiben will, obwohl sich die Norditaliener im Leihvertrag eine Kaufoption einbauen liessen. Bis dahin hatte der Stürmer in keinem Serie-A-Spiel mehr als 20 Minuten Einsatzzeit erhalten, doch das war nicht einmal sein Hauptargument. Nein, vielmehr merkte er, wie gut es ihm in Bern gefällt, was er an Stadt und Verein eigentlich hatte.