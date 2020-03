Spiezer Gemeindeblatt – Nach Kritik: Wieder ein «SpiezInfo» für Zweitwohnungsbesitzer

Ohne Ankündigung wurde der Versand des Spiezer Mitteilungsblattes an die Ferienwohnungsbesitzer gestoppt. Der Weber-Verlag und die Gemeinde gehen nun über die Bücher. Jürg Spielmann

Das offizielle Gemeinde-Mitteilungsblatt «SpiezInfo» wurde jüngst nicht mehr per Massenversand an die Zweitwohnungsbesitzer verteilt. Foto: Jürg Spielmann

Hans Holoch aus Wabern fühlt sich als «Zweitklassennutzer» und findet es «eine bodenlose Frechheit». – «Stillschweigend wurde beschlossen, dass das ‹SpiezInfo› per sofort Zweitwohnungsnutzern nicht mehr zugestellt wird», ärgert er sich. Seine Familie besitzt seit 1961 am Strandweg in Faulensee einen Ferienwohnsitz.