Nach Konkurs von Chrigu Beck – Bäckereien suchen das Rezept für die Zukunft Steigende Kosten für Strom und Personal müssen nicht zwingend in den Ruin führen. Im Kanton Bern gibt es auch Beispiele von Bäckereien, die florieren. Pia Scheidegger Christoph Albrecht

Kevin Schmid und Lycra Stattmann haben 2019 die Bakery Bakery gegründet. Diese Woche hat die vegane Bäckerei ihre dritte Filiale in Bern eröffnet. Foto: Adrian Moser

Neun Personen stehen Schlange für das Mittagessen in der Mensa Bühlplatz der Uni Bern. Hotdogs, Salat und Pasta stehen auf dem Menü – alles vegan. Seit dieser Woche ist die Bakery Bakery hier zuständig für die Verpflegung. Für die schweizweit erste vegane Bäckerei ist dies der dritte Standort in der Stadt Bern. Während das junge Unternehmen in der Stadt Bern expandiert, ging Chrigu Beck letzte Woche in Konkurs.

Fünf Filialen hatte das Emmentaler Unternehmen, drei in Burgdorf sowie je eine in Lyssach und in Ittigen. Inhaber Christian Friedli und Geschäftsleiter Toni Ellenberger machen für das Ende der Bäckereikette höhere Kosten in den Bereichen Energie, Waren, Verpackung und Unterhalt verantwortlich. Verschärft worden seien diese Probleme durch den Fachkräftemangel. Die beiden schreiben in einer Mitteilung von einer «monatelangen, vergeblichen Suche» nach Personal.

Letzte Woche standen Stammgäste überrascht vor den verschlossenen Türen bei Chrigu Beck. Foto: Raphael Moser

Wie kann es sein, dass ein Beck am Ende ist, während ein anderer wächst? Ein Blick in die Branche zeigt, dass es auf diese Frage keine klare Antwort gibt. Christian Muralt, Präsident des Verbands Bäcker-Confiseure Bern-Solothurn, befürchtet zwar keine Konkurswelle. Doch er spricht von schwierigen Zeiten, die von Fachkräftemangel, Nachwuchsproblemen und steigenden Personal- und Energiekosten geprägt sind.

Die Zahlen unterstreichen seine Aussagen. Im Jahr 2016 gehörten in den Kantonen Bern und Solothurn noch 276 Betriebe zum Verband. Bis Anfang 2023 schrumpfte die Zahl auf 224 Mitglieder. Auch das Nachwuchsproblem lässt sich beziffern: Laut Verbandspräsident Christian Muralt haben bis vor einigen Jahren allein im Kanton Bern noch über hundert Lernende pro Jahr eine Bäckereilehre angefangen. Mittlerweile seien es noch knapp siebzig – in den Kantonen Bern und Solothurn zusammen.

Hohe Belastung, tiefe Löhne

Die Gründe, weshalb es die Jugendlichen nicht unbedingt in die Backstube zieht, liegen auf der Hand. Die Arbeitstage beginnen in der Nacht. Wenn andere Feierabend haben, ist für die Bäckerin und den Bäcker bereits wieder Schlafenszeit. Ein Sozialleben zu pflegen, ist bei diesem Rhythmus nicht einfach. Zu den unattraktiven Arbeitszeiten kommen bescheidene Löhne hinzu. Ungelerntes Personal verdient in der Branche rund 3500 Franken pro Monat, Angestellte mit eidgenössischem Fähigkeitszeugnis erhalten in der Regel 4200 bis 4400 Franken.

«50 bis 60 Stunden pro Woche sind normal.» Christian Muralt, Präsident des Verbands Bäcker-Confiseure Bern-Solothurn

Reich wird man meist auch als Inhaber nicht. «Die Rendite ist nicht so hoch wie anderswo», sagt Christian Muralt. Bis vor kurzem führte der Branchenpräsident in Ostermundigen selber eine Bäckerei. Als Selbstständiger könne man eine 42-Stunden-Woche vergessen, sagt er. «50 bis 60 Stunden pro Woche sind normal.» Trotz der Strapazen hätte er sich keinen schöneren Job vorstellen können als Bäcker. «Aber man muss dafür leben.»

Filialisierung birgt Gefahren

Das Bild des Bäckers, der sich in der fein duftenden Backstube seinen Teigen hergebe, sei jedenfalls romantisiert, sagt Muralt. Er sei ebenso Verkäufer, Auslieferer und Buchhalter gewesen. «Und wenn etwas kaputtging, wurde ich zwangsläufig auch zum Betriebsmechaniker.» Habe eine Bäckerei mehrere Filialen, sei es nicht einfach, alles im Griff zu behalten.

Laut Muralt findet derzeit eine starke Filialisierung statt. Dennoch betont er, dass sich der Erfolg einer Bäckerei letztlich nicht anhand der Anzahl Filialen bemessen lasse. «Es gibt Kleinbetriebe ohne Filialen, die ein Nischenprodukt führen und damit erfolgreich sind.» Daneben gebe es mittelgrosse Betriebe, denen die Filialen über den Kopf wachsen könnten. Der Konkurs von Chrigu Beck dürfte exemplarisch dafür sein.

Die goldene Regel

Doch ab wann ist eine Expansion eine Chance – und ab wann droht sie einem Betrieb das Genick zu brechen? Laut Branchenkennern, die sich nicht zitieren lassen wollen, kann ein Filialnetz erst ab einer gewissen Grösse rentabel geführt werden. Personal, Infrastruktur, Miete: Die Belastung sei anfangs hoch, Synergien könnten lange nicht genutzt werden, heisst es.

Wo diese kritische Grösse genau liegt, lässt sich nicht sagen. In der Branche gilt jedoch eine goldene Regel. Gemäss dieser dürfen die Personalkosten 50 Prozent des Umsatzes nicht übersteigen – sonst wird es für die Bäckerei existenzbedrohend. Dieser Wert werde aufgrund der steigenden Kosten durch den Fachkräftemangel oder die höheren Energiepreise immer häufiger überschritten, so ein Insider.

Alexander Reinhard führt die Bäckerei Reinhard in der vierten Generation. Foto: Ruben Wyttenbach

Ein Betrieb, der sich mit Expansion auskennt, ist die Bäckerei Reinhard. Mit acht Verkaufsstandorten in Stadt und Region Bern gehört der Familienbetrieb zu den grössten Playern der Branche im Kanton.

«Eine Filialisierung bietet gewisse Risiken, aber eben auch Chancen, sich unternehmerisch gut aufzustellen», sagt Geschäftsleiter Alexander Reinhard. Zum Beispiel könnten Fachpersonen angestellt werden, die sich dann ausschliesslich um die Personalentwicklung oder das Marketing kümmerten.

Vormarsch der Quartierbäckereien

Für Reinhard ist jedoch klar: «Noch mehr wachsen wollen wir nicht.» Der Hauptsitz sowie die Backstube der Bäckerei befinden sich in Bolligen. Hier wird von ein Uhr morgens bis in den Nachmittag durchgearbeitet, die Ware laufend an die verschiedenen Filialen ausgeliefert.

Bei ihrer Entwicklung lautete die Regel der Bäckerei, dass aus unternehmerischen Gründen keine Filiale weiter als acht Kilometer von der Backstube entfernt sein darf.

«Quartierbäckereien laufen wegen des nach wie vor verbreiteten Homeoffice und des Trends zu lokalem Einkauf viel besser als noch vor ein paar Jahren.» Alexander Reinhard, Geschäftsführer Bäckerei Reinhard

Führt man wie Reinhard mehrere Filialen an unterschiedlichen Standorten, lassen sich Trends rasch feststellen. Einer ist laut Alexander Reinhard der Vormarsch der Quartierbäckereien. «Diese laufen wegen des nach wie vor verbreiteten Homeoffice und des Trends zu lokalem Einkauf viel besser als noch vor ein paar Jahren.» Hingegen hätten sich die Frequenzen an zentraler Lage wie am Hauptbahnhof oder in der Berner Innenstadt seit der Pandemie noch immer nicht ganz erholt.

Matthias Roth arbeitet seit über 50 Jahren beim Obstberg-Beck, in dieser Zeit hat sich viel verändert. Foto: Enrique Munoz Garcia

Das pure Gegenteil von Reinhard findet sich im Obstberg-Beck in Berns Osten. Die Bäckerei gibt es seit 1902 – und besteht noch heute allein aus einem Geschäft. Vor dem Laden glänzt ein Kunststoff-Gipfeli in der Sonne, drinnen in der Auslage warten zwanzig verschiedene Brotsorten, belegte Brötli und diverse andere Snacks auf die Kundschaft.

Dazu gibt es süsse Klassiker wie Spitzbuben, Pfaffenhüte – und Amaretti, die Spezialität des Hauses. Und für jene, die beim Wocheneinkauf etwas vergessen haben, stehen Milch, Käse und Joghurt bereit.

Herkömmliche Bäckereien wie der Obstberg-Beck, die auf ein Vollsortiment setzen, gelten als Auslaufmodell. Zu austauschbar sei ihre Ware, zu klein die Marge, zu gross und inzwischen auch zu gut die Konkurrenz. Gemischtwarenläden ohne Nischenstrategie, so heisst es bei Branchenkennern, hätten markttechnisch keine Berechtigung mehr.

Amaretti sind die Spezialität des Obstberg-Beck. Foto: Enrique Muñoz Garcia

Matthias Roth jedoch hat sich bis heute behauptet. Seit bald 50 Jahren arbeitet er im Obstberg-Beck, vor über 30 Jahren hat er zusammen mit seiner Frau Cornelia und Geschäftspartner Ueli Röthlisberger übernommen. «Es hat sich einiges geändert», sagt Roth.

Grosser Konkurrenzkampf

Der Konkurrenzkampf sei gross geworden, sagt Roth. Besonders die Tankstellenshops würden seinem Betrieb das Leben schwer machen, weil sie fast rund um die Uhr geöffnet haben. Und wenn er beim Billigdiscounter eine Züpfe-Aktion für 1.50 Franken pro Stück sehe, tue das schon weh. «Unsere Züpfe kann ich nicht für unter 5 Franken anbieten.»

Seine Preise dürften so schnell auch nicht sinken – im Gegenteil. Nach bereits zwei «Preisanpassungen nach oben» sei er nächstes Jahr wohl bereits zur nächsten gezwungen. Grund sind die gestiegenen Lohn- und Energiekosten. Allein der Strom koste ihn neuerdings 1500 Franken mehr pro Monat. «Es ist die schwierigste Zeit, seit ich in der Branche tätig bin.»

Für Matthias Roth beginnt der Alltag jeden Morgen um 2.30 Uhr. Er steht noch immer mit grosser Freude auf, wie er sagt. Vier Wochen Ferien pro Jahr nehmen er und seine Frau sich, mehr liege nicht drin.

Eine Ausweitung seiner Bäckerei auf mehrere Filialen oder auch ein zweites Standbein mit einem angegliederten Café sei zwar einmal zur Diskussion gestanden. Man habe sich aber dagegen entschieden.

Werner und Nadia Fischer haben in Ersigen 25 Jahre das Café Fischer geführt. Foto: Beat Mathys

Eine Zwischenlösung gefunden hat die Familie Fischer. Sie eröffnete in Ersigen nicht nur eine Bäckerei, sondern auch ein Café. Den Beck gibt es bereits seit 150 Jahren, heute wird er von Barbara Surbeck und ihrem Mann Peter geführt. Das Café betrieben 25 Jahre lang ihr Bruder Werner Fischer und seine Frau Nadia. Kürzlich übergaben die beiden die Firma an ein jüngeres Ehepaar.

Das Café befindet sich zwar in der Nähe der Bäckerei, läuft jedoch unter einer eigenen Firma. Das erlaubte Werner Fischer und seiner Frau, selbst Scones, Shortbread oder verschiedene Kuchen zu backen und das Brot und anderes Gebäck trotzdem von der Bäckerei liefern zu lassen. Sowohl das Café als auch die Bäckerei sind über das Emmental hinaus bekannt.

Die Rolle der Atmosphäre

Barbara Surbeck sagt heute, dass es für die Bäckerei stets wichtig war, bei ihrem Hauptgeschäft zu bleiben. «Wir haben immer wieder Anfragen erhalten, ob wir eine Filiale übernehmen möchten», sagt sie. Doch sie wollten beim Standort Ersigen bleiben, um so auch direkten Einfluss auf die Qualität der Produkte zu haben, eine familiäre Atmosphäre für die Mitarbeitenden zu schaffen und ein Begegnungsort zu sein.

Ähnliche Werte waren auch Werner und Nadia Fischer wichtig. Als Erfolgsrezept nennen die beiden ihre Mitarbeitenden, die Gäste, den Raum und das Preis-Leistungs-Verhältnis. Den Fachkräftemangel spürte das Ehepaar nie stark: «Bei uns bewarben sich ab und zu Leute auch ohne Stelleninserat, weil sie Gutes gehört hatten», sagt Nadia Fischer.

Avocado-Toast und Acai-Bowl

Auch Innovation stand bei Fischers immer hoch auf ihrer Prioritätenliste. Dreimal wurde im Café in den letzten 25 Jahren der Innenraum saniert. Mehrmals änderte auch das Menü, es kamen zum Beispiel ein Avocado-Toast oder eine Acai-Bowl auf die Brunchkarte. «Gipfeli, Rösti oder ein Spiegelei gab es trotzdem auch immer, wir wollten uns aber auch etwas der Zeit anpassen», sagt Fischer.

Genau das ist auch das Credo der Bakery Bakery in Bern. Die vegane Bäckerei gibt es erst seit vier Jahren. Damals eröffnete Gründer Kevin Schmid zusammen mit Lycra Stattmann ein erstes Pop-up. Mittlerweile hat das Unternehmen eine Filiale im Breitsch und zwei im Länggassquartier sowie zwei Standorte mit Selbstbedienung zusammen mit dem Hofladen Rüedu.

«Unsere Expansion soll kein falsches Bild zeichnen, unsere Betriebsrechnung geht auf, aber wir machen mit den Bäckereien nicht megaviel Geld», sagt Schmid. Doch die Bakery Bakery sei für ihn auch mehr als nur ein Unternehmen. «Wir wollen eine Lifestyle-Marke sein, die für gewisse Werte einsteht.»

Die Bakery Bakery ist an Stadtberner Events präsent, hier mit einem Foodtruck am Menta, dem veganen Festival auf der Schützenmatte. Foto: Franziska Rothenbühler

Die tierfreien Backwaren seien nicht das einzige Zugpferd, sondern auch die lockere und umgängliche Atmosphäre in den Cafés und das Design sowie die Awareness der Marke Bakery Bakery. Dazu gehören laut Schmid zum Beispiel Spielzimmer für Kinder, sie sollen erwerbstätige und studierende Eltern unterstützen, die einen der Standorte aufsuchen.

Neue Geschäftsmodelle für die junge Generation

Auch intern will Schmid alte Strukturen durchbrechen und neu denken. Einen Teil der Produktion hat er deshalb ausgelagert. Externe Firmen produzieren für die Bakery Bakery Teiglinge nach ihren Rezepten, die sie dann in ihren Filialen aufbacken können. Das führt zu angenehmeren Arbeitszeiten als beim herkömmlichen Beck. Zudem müssen die Angestellten nicht gelernte Bäckerinnen oder Konditoren sein, um sich für eine Stelle bewerben zu können. «Dadurch finden wir meist schnell neue Leute, die in unser Team passen.»

Er wolle nicht einfach tun, was die Branche vorschreibe, sondern selber herumtüfteln. Gerade deshalb setzt der Jungunternehmer auf Marketing – etwas, das Bäckereien oft vernachlässigen würden. Die Bakery Bakery wirbt unter anderem auf sozialen Medien für sich, auf Instagram folgen der Bäckerei fast 15’000 Personen.

Schmid will mit seinem Konzept die jüngere Generation ansprechen und wieder in den Beck holen. Er ist überzeugt, dass die Branche so eine Zukunft hat. «Man muss sich aber immer wieder neu erfinden.»

