Reformierte in Kehrsatz – Nach Konflikt tritt der Kirchgemeindepräsident ab Die reformierte Kirchgemeinde in Kehrsatz sucht einen Weg aus der Krise – und steht bald ohne eigene Pfarrerin da.

Peter Gehr sass nicht vorne am Tisch der Kirchgemeinderäte. Sondern unter dem übrigen Kirchenvolk im Saal des Ökumenischen Zentrums Oeki in Kehrsatz. Hier fand am Dienstagabend die Versammlung der reformierten Kirchgemeinde statt. Mit Gehr. Aber ohne Präsident Gehr.

Er sei per 31. Mai als Kirchgemeindepräsident zurückgetreten, verkündete Vizepräsidentin Margret Lehmann gleich zu Beginn. Es sei klar geworden, dass er so nicht mehr weitermachen könne. «Wir haben grosses Verständnis dafür.» Sie führt nun die Kirchgemeinde interimistisch.

Gehr äusserte sich anschliessend selbst. «Ich musste zurücktreten», sagte er. Das sei sein eigener Entscheid gewesen. «Es widerstrebt mir aber, hier darzulegen, was alles dahintersteckt.» Acht Jahre und fünf Monate war er im Amt.

Krise im Oeki

Weder Lehmann noch Gehr nannten also den konkreten Grund für den Abgang. Klar ist jedoch der Zusammenhang: Im April berichtete diese Zeitung von Konflikten und Intrigen in der Kirchgemeinde und im Oeki. Diese gipfelten in der Trennung von einer beliebten Pfarrerin. Sie hatte sich im Oeki gemobbt gefühlt.

Am Ende unterzeichnete die Frau aber eine Vereinbarung. Nun durfte sie nicht mehr behaupten, gegen sie liege «Mobbing im rechtlichen Sinn» vor. Im November 2022 verliess sie die Kirchgemeinde.

Diese Trennung hatte zu einer Spaltung in der Kirchgemeinde geführt. Ein Teil der Bevölkerung rief auf Plakaten dazu auf, den Kirchgemeinderat abzuwählen. Dazu kam es nicht. Im November 2022 wurde der Kirchgemeinderat wiedergewählt.

Pfarrerin geht

Vor wenigen Jahren hatte bereits der Konflikt mit einem Sigristen für Verwerfungen und schliesslich zu einer Trennung geführt. Auch er und seine Frau hatten sich gemobbt gefühlt. Im April äusserten sie sich in dieser Zeitung erstmals dazu.

Auf all diese Vorgänge ging Gehr nicht ein. Er sagte jedoch, dass er sich entschuldigen wolle, «dass es so abgelaufen ist». Das tue ihm weh. Auch deshalb, weil ihm das Oeki ans Herz gewachsen sei. Er habe hier eine nicht immer leichte, aber stets schöne Zeit gehabt.

In der Folge dankte er einer Reihe von Personen. Er erhielt einen Blumenstrauss und ein Geschenk überreicht und wurde mit Applaus verabschiedet.

Lehmann, die Präsidentin ad interim, musste noch einen weiteren Abgang bekannt geben. Die zweite Pfarrerin, die nach der Trennung ihrer Kollegin übrig geblieben ist, wird Kehrsatz im Herbst verlassen. Danach werden die Reformierten vorübergehend auf Vertretungen setzen.

Kein «Murks»

Fast am Ende der Versammlung war es dann Ueli Affolter, selbst einmal Präsident der Kirchgemeinde, der den «Elefanten im Raum» ansprach. Er sprach von den Konflikten, die zuerst durch die Plakate und dann durch die Presse an die Öffentlichkeit gelangt seien. So entstand doch noch eine kurze Verarbeitung der Geschehnisse.

Affolter störte sich daran, dass in dieser Zeitung stand, dass schon die Gründung des Oeki «ein Murks» gewesen sei. «Das stimmt nicht.» Vielmehr sei sie ein vielfältiger, konzentrierter Prozess gewesen. Den Personen, die das Oeki gegründet haben, sei man zum Dank verpflichtet.

Da stand auch Gehr nochmals auf und stimmte ein: Die Gründung sei eine Entwicklung und kein Murks gewesen – der Satz sei eine «absolute Frechheit». Dann äusserte sich noch ein weiterer einstiger Präsident kritisch zur Berichterstattung und erntete Kopfnicken und Applaus.

Ein Wunsch

Von einer Spaltung der Kirchgemeinde war am Dienstagabend nichts mehr zu spüren. 25 Stimmberechtigte waren anwesend. Jene, die zur umstrittenen Pfarrerin gehalten hatten, waren offensichtlich nicht darunter.

Der katholische Seelsorger Gerd Hotz sagte zum Schluss: Er wünsche sich, dass man das, «was an Schaden in der Öffentlichkeit entstanden ist», hinter sich lasse. Und dass man mit einer «ökumenischen, spirituellen Vision» vorwärtsgehe.

Lehmann fand, das sei ein «wunderbares Schlusswort».

