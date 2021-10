Auseinandersetzung in Thun – Nach Kampf mit dem Messer: Mann muss verletzt ins Spital In der Nacht auf Sonntag kam es auf der Kuhbrücke in Thun zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Ein Mann wurde mit einem Messer verletzt, ein anderer befindet sich nun in Haft.

In Thun sind in der Nacht auf Sonntag vier Männer aneinandergeraten. Kurz nach 00.45 Uhr wurde der Kantonspolizei Bern eine Auseinandersetzung unter mehreren Personen im Bereich des Coop City Kyburg in Thun gemeldet, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Als die Einsatzkräfte eintrafen, sei keine unmittelbare tätliche Auseinandersetzung mehr im Gang gewesen, die Stimmung war jedoch nach wie vor aufgeheizt. Vor Ort befanden sich vier Männer, einer von ihnen verletzt. Der Verletzte wurde umgehend durch die Polizisten medizinisch erstversorgt und später mit der Ambulanz ins Spital gefahren. Die anderen drei beteiligten Männer wurden für weitere Abklärungen auf eine Polizeiwache gebracht.

Gemäss jetzigem Kenntnisstand waren die Männer von der Scheibenstrasse her zu Fuss unterwegs gewesen, als es auf der sogenannten Kuhbrücke aus noch zu klärenden Gründen zur Auseinandersetzung kam. Dabei wurde der Mann, der später ins Spital gebracht wurde, nach ersten Erkenntnissen mit einem Messer verletzt. Im Zuge der Kontrollen und weiteren Abklärungen konnten mehrere Messer sichergestellt werden. Einer der Angehaltenen wurde inzwischen durch die zuständige Staatsanwaltschaft verhaftet, die anderen Männer wurden nach den getätigten polizeilichen Abklärungen entlassen.

Die Kantonspolizei Bern sucht im Rahmen der Ermittlungen Zeugen. Personen, welche die vier Männer gesehen haben oder sachdienliche Angaben zur Auseinandersetzung machen können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer +41 33 227 61 11 entgegen.

pkb/ngg

