Abo V-Bahn: Zugseil-Spleissung «Lismete» für Schwerarbeiter

Ein 56 Millimeter dickes Stahlseil zu spleissen, bedarf des vollen Einsatzes eines Dutzends Männer während zweier Tage. So geschehen in den letzten zwei Tagen an der Talstation der V-Bahn in Grindelwald Grund.