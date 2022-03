Dakota-Absturz auf dem Guggigletscher – Nach Irrflug über Guggigletscher zerschellt Vor 70 Jahren fanden beim Absturz einer Dakota-C-47A-Armeemaschine unterhalb des Jungfraujochs acht Menschen den Tod. Bruno Petroni

Die Bergungsarbeiten auf dem Guggigletscher gestalteten sich wegen des vielen Neuschnees und Guggiföhns schwierig. Foto: PD/ATP/Lörtscher

Es ist genau 70 Jahre her: Beim Überflug der Douglas C-47A von Dijon Richtung Stuttgart beging Kommandant Gus John Mehess einen fatalen Navigationsfehler um 50 Grad und flog auf zu tiefer Flughöhe in Richtung Berner Alpen statt zur oberbayerischen Destination Fürstenfeldbruck. Niemand an Bord bemerkte den Irrtum.

Nichts gesehen – aber gehört