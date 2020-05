Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Evangelisch-reformierte Kirche – Nach happigen Vorwürfen: Der oberste Protestant tritt per sofort zurück Der Präsident der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz, Gottfried Locher, hat in einem Schreiben mitgeteilt, dass er sein Amt niederlegt. In einer Beschwerde wurden ihm Grenzverletzungen vorgeworfen.

Hat sein Ausscheiden aus seinem Amt bekanntgegeben: EKS-Präsident Gottfried Locher,

Der oberste Protestant der Schweiz, Gottfried Locher, legt sein Amt nieder. Das teilte der Präsident der Evangelisch-reformierten Kirche Schweiz in einem Schreiben an den Synodepräsidenten mit, wie der EKS heute in einem Communiqué bekanntgibt. Dies, nachdem letzte Woche durch eine Beschwerde bekannt geworden war, dass Locher Grenzverletzungen vorgeworfen wurden. Zwölf Pfarrerinnen hatten deshalb eine unabhängige Untersuchung und eine Meldestelle für Betroffene gefordert.

In einem veröffentlichten offenen Brief schrieben zwölf namhafte Theologinnen und Theologen, es gebe ernst zu nehmende Hinweise darauf, dass es bei einem Ratsgeschäft inhaltlich um Grenzverletzungen gehe. Die von ihnen nicht näher benannten Anschuldigungen müssten ernst genommen und umgehend transparent und zeitnah von unabhängiger Seite geprüft werden. . Der Rücktritt eines Ratsmitglieds, das sich dieses Themas angenommen habe, sei einer dieser Hinweise. Konkretes war auf Anfrage bei der EKS nicht zu erfahren.

Die Handlungsfähigkeit des Präsidenten sei seit einigen Wochen wegen eines Geschäfts eingeschränkt, heisst es in der Mitteilung weiter.

Zwar sei der Sachverhalt nicht erstellt oder erhärtet und werde noch abgeklärt, dennoch habe Locher vor «dem Hintergrund der bestehenden Herausforderungen der EKS sowie der aktuell beschränkten Gestaltungskraft als Präsident» im Gespräch mit dem Rat beschlossen, sein Amt per sofort abzugeben. Der «komplexe Sachverhalt» werde von einer externen Stelle unabhängig untersucht.

Eine Diskussion um seine Person solle die Arbeit der EKS nicht erschweren, heisst es in dem Schreiben des EKS. Bis zur Neubesetzung des Präsidiums werden Vizepräsidentin Esther Gaillard und Vizepräsident Daniel Reuter die Geschäfte führen. Gottfried Locher hatte den Ratsvorsitz seit 2011.

( nag )