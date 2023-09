Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + + Eilmeldung + + +

Eilmeldung :

Antisemitisches Flugblatt in Bayern – Söder lässt Aiwanger im Amt Bayerns Wirtschaftsminister hat am Freitagabend Antworten auf 25 Fragen zur Flugblatt-Affäre abgegeben. Nun darf er im Kabinett des Freistaats bleiben.

Fall Hubert Aiwanger: Heikle Personalakte für Ministerpräsident Markus Söder. Foto: Peter Kneffel (Keystone)

In der Affäre um ein antisemitisches Flugblatt sieht Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorerst von personellen Konsequenzen ab. Sein Stellvertreter, Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler), wird im Amt bleiben. Das erklärte Söder an einer Pressekonferenz am Sonntagvormittag.

Hintergrund sind die Vorgänge um ein antisemitisches Flugblatt, das 1987/1988 an Aiwangers ehemaliger Schule in Niederbayern aufgetaucht ist und in dem die Opfer des Holocaust verhöhnt werden.

Aiwanger hat wiederholt bestritten, das Flugblatt, welches vor 36 Jahren in seiner Schultasche gefunden wurde, verfasst zu haben. Das tat er auch am Donnerstag, als er sich erneut öffentlich äußerte. Der Freie-Wähler-Chef räumte Fehler ein, sprach jedoch nicht explizit von Rücktritt. «Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe», sagte er.

«Ich habe als Jugendlicher Fehler gemacht»

Es seien Aussagen aufgetaucht, «die den Eindruck vermitteln, ich wäre als Jugendlicher auf einen menschenfeindlichen Weg geraten». Er habe als «Jugendlicher auch Fehler gemacht» und er entschuldigte sich bei den Opfern des NS-Regimes sowie bei «allen Beteiligten an der wertvollen Erinnerungsarbeit».

Gleichzeitig betonte Aiwanger, dass er sich als Opfer einer politischen Kampagne sieht. «Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind», sagte er. Es sei in den vergangenen Tagen ein negatives Bild von ihm gezeichnet worden. Das Statement schloss der Politiker mit den Worten: «Das bin nicht ich, das ist nicht Hubert Aiwanger.»

red

Fehler gefunden?Jetzt melden.