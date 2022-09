Saisonstart in der Swiss League – Nach Fehlstart: Vollerfolg zum Saisonauftakt für Langenthal Der SC Langenthal schlägt zum Start der Swiss League zu Hause den EHC Winterthur deutlich mit 5:1. Leroy Ryser

Torjubel beim SC Langenthal. Am Ende feiern sie einen 5:1-Sieg. Foto: Dres Hubacher

Nach den ersten 20 gespielten Minuten in der neuen Saison machte sich so manch ein SCL-Fan Sorgen um seine Mannschaft. Langenthal schien schwerfällig, hatte mit dem Gegner aus Winterthur offensichtlich Mühe, konnte sich nicht entfalten. Dabei wurde in diesem Spiel ein Sieg erwartet, gastierte doch der Vorletztplatzierte der vergangenen Saison. Die Stadiondiskussion aber, die den SCL derzeit an den drohenden Abgrund der Existenz zu treiben scheint, ist mit ein Grund für den Kader ist, der vor dem Spiel niemand so richtig einzuschätzen vermochte.

Vehemente Reaktion

Was aber dann im zweiten Drittel passierte begeisterte so manch einen Skeptiker. Der SC Langenthal drehte die Partie in aller Deutlichkeit. Plötzlich schienen die Blauen auf dem Eis agil, zielstrebig, aggressiv. Sofort setzten sie Winterthur unter Druck, machten das Spiel, dominierten. Und dies mit Erfolg: Beim ersten Angriff holte Neu-Captain Dario Kummer eine Strafe heraus, die dann prompt auch zum Ausgleich verwertet wurde. Fabio Kläy passte dabei quer durch die Abwehr-Box, Noah Fuss verwertete. 37 Sekunden später doppelte Langenthal nach.

Er trifft zweimal am Freitagabend: Noah Fuss jubelt nach seinem Tor. Foto: Dres Hubacher

Direkt nachgedoppelt

Zielstrebig schoss Verteidiger Even Helfer die Scheibe aus der Drehung flach aufs Tor: 2:1. EHCW-Torhüter Loic Galley schien überrascht. Der nicht unhaltbare Schuss führte dazu, dass Winterthur-Trainer Teppo Kivelä sein Time-Out nahm, dessen Wirkung aber rasch verpuffte. Es sollte dann wieder Fuss sein, der dieser ersten Führung noch ein weiteres Tor hinzufügte.

Danach gab der SCL das Spieldiktat nicht mehr aus der Hand. Zwar bremste der Sturmlauf etwas ab, weil Luca Wenger und Tyler Higgins auf die Strafbank mussten. Danach aber ging wieder alles rund: Laurin Liniger (38.) und 40 Sekunden später Cédric Aeschbach – beide mit ihrem je ersten Tor in der Swiss League – trafen. Letzterer nach einem gut orchestrierten Querpass von Ryan Hayes, Liniger auf einen perfekt getimten Pass durch die Winterthur-Defensive von Center Dario Kummer. Schlussresultat: 5:1.

«Das tut uns gut, gibt uns auch ein wenig Selbstvertrauen.» Dario Kummer, Spieler SC Langenthal

Langenthal zeigte im zweiten Drittel Vehemenz und Überzeugung, die selbst in der letzten Saison hin und wieder vermisst wurde. Das letzte Drittel war dann ereignisarm, was dem Heimteam dieser Partie weiter in die Karten spielte, der Auftakt war damit aber zweifellos gelungen. «Das tut uns gut, gibt uns auch ein wenig Selbstvertrauen», kommentierte Dario Kummer.

Er kann sich über sein erstes Tor in der Swiss League freuen. Laurin Liniger trifft zum 4:1. Foto: Dres Hubacher

Mit breiter Brust nach Zürich

Bereits am Samstagabend, beim Auswärtsspiel gegen die GCK Lions, dürfte der SCL aber eine grössere Herausforderung erwarten. Die Zürcher haben diesen Sommer ihren zumeist jungen Kader noch einmal etwas verstärken können – der SCL aber kann mit breiter Brust nach Küsnacht reisen.

