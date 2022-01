Reha- und Kurklinik Eden Oberried – Nach fast 40 Jahren hört Gerhard Zundel auf Andreas Kammer übernimmt die Leitung der Reha- und Kurklinik Eden.

Führungswechsel an der Reha- und Kurklinik Eden in Oberried: Gerhard Zundel (rechts) mit Nachfolger Andreas Kammer. Foto: PD

Seit 1984 führte Gerhard Zundel die heutige Rehabilitationsklinik Eden in Oberried, welche neben der stationären muskuloskelettalen Rehabilitation auch Kuren anbietet. «Während dieser langen Zeitspanne entwickelte sich das ehemalige Kur- und Therapieheim im Eigentum der Familie Zundel zwischenzeitlich zur Heilanstalt nach KUVG und schlussendlichen zur Rehaklinik mit kantonalem Leistungsauftrag», heisst es in einer Mitteilung. Das Haus gehöre seit mehreren Jahren zu den führenden Rehakliniken im MSK-Fachbereich in der Schweiz.

Ein gebürtiger «Bödeler»

Am 1. Januar hat nun Andreas Kammer die Funktion des CEO von Gerhard Zundel übernommen, welcher seinen Sitz im Verwaltungsrat laut Mitteilung weiterhin behalten wird. Andreas Kammer sei ein «ausgewiesener und langjähriger Fachmann im Bereich Hotellerie, Facility Management» und war bereits Mitglied der Geschäftsleitung in zwei Rehakliniken. Kammer sei ein gebürtiger «Bödeler» und lebe in Lungern, wo er sich auch als Gemeinderat engagiere.

Die Rehabilitationsklinik Eden ging am 1. Januar 2019 in das Eigentum der Berner Holding Integrated Medical Solution (IMS) über. «Die IMS entwickelt und fördert frühintegrierte Versorgungsmodelle in der Schweiz, welche medizinische Innovationen und Synergien zwischen den Leistungserbringern und den Kostenträgern ermöglichen», so die Mitteilung.

PD

