Gipfeltreffen in Usbekistan – Nach fast 1000 Tagen kehrt Xi auf die Weltbühne zurück Xi Jinping will in Usbekistan wohlgesonnene Partner wie Wladimir Putin treffen. Damit möchte Chinas Staatsführer zeigen, dass er fest im Sattel sitzt – trotz der wachsenden Unzufriedenheit in der Volksrepublik. Florian J. Müller aus Peking

Autokraten unter sich: Wladimir Putin und Xi Jinping bei einem Treffen in Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong (2018). Foto: Alexander Zemlianichenko (Keystone)

Knapp drei Jahre lang ist es her, dass Chinas Staatsführer Xi Jinping sein Land nicht mehr verlassen hat. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie traf er sich mit ausländischen Staatschefs nur, wenn diese zu ihm kamen. Nun, nach fast 1000 Tagen und kurz vor dem wahrscheinlich wichtigsten Termin seiner bisherigen politischen Karriere, wagt Xi plötzlich den Schritt nach aussen – zumindest einen Trippelschritt. In Kasachstan und Usbekistan trifft er Kollegen, die ihm wohlgesinnt sind wie etwa Russlands Herrscher Wladimir Putin. Wichtiger als die persönlichen Gespräche dürfte für Xi jedoch die Botschaft sein, die von den Treffen gesendet wird – nach Hause und auch ins Ausland.

«Es handelt sich um die Rückkehr Xis auf die Weltbühne», sagt Bernhard Bartsch vom China-Thinktank Merics aus Berlin. «Aber natürlich in einen sehr kontrollierten, chinesisch gesteuerten Rahmen.» Es gehe bei der Reise vor allem darum, kurz vor dem Parteitag im Oktober zu zeigen, dass Xi «sehr fest im Sattel sitzt».

Hohe Jugendarbeitslosigkeit

Auf dem Parteitag soll Xi für eine dritte Amtszeit als Staats- und Parteichef bestätigt werden. Er steigt damit in eine Liga mit Staatsgründer Mao Zedong auf. Die Ernennung gilt als sicher, obwohl einige Beobachter darauf hinweisen, dass die Unzufriedenheit mit Xis Regierung in China wächst. Das liegt zum einen an der strengen Null-Covid-Politik, wegen der Hunderte Millionen Menschen in Lockdowns verschiedener Härtegrade festsitzen.

Ausserdem droht der Wirtschaft eine schwere Krise, ausgelöst durch das Vorgehen der Regierung gegen schuldenbeladene Immobilienkonzerne und den in Xis Augen zu selbstbewussten Techsektor. Beides war in den vergangenen Jahren ein Jobmotor. Die Jugendarbeitslosigkeit ist nun jedoch mit rund 20 Prozent so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Dass Xi in dieser Situation ins Ausland reist, vergleichen einige in China mit einem Maturanden, der vor der grossen Prüfung abends lieber fernsieht, als zu lernen.

Ein Bild von Xi Jinping im Museum der Kommunistischen Partei Chinas in Peking. Foto: Noel Celis (AFP)

Doch auch aussenpolitisch haben sich seit Xis letzter Reise im Januar 2020 nach Burma einige Baustellen aufgetan. Zu Beginn der Pandemie konnte China laut Bartsch mit seiner «Maskendiplomatie» und den niedrigen Infektionszahlen noch «politischen Profit schlagen». Doch während andere Länder gelernt hätten, mit dem Virus zu leben, habe der harte Lockdown in Shanghai in der ersten Hälfte dieses Jahres Chinas Vorbildcharakter infrage gestellt. Und dadurch, dass Xi nicht mehr persönlich an Gipfeln teilgenommen habe, habe sich Chinas Position in vielen Bereichen verhärtet, beobachtet Nadine Godehardt von der Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin. China sei auf seiner Mission, «die Welt an China anzupassen und nicht umgekehrt», noch kompromissloser geworden. Dabei sei Peking jedoch auch klar, dass es nicht im Vakuum agiere, sondern Verbündete brauche. Es gilt nun, diese wieder um sich zu scharen und den eigenen Führungsanspruch zu verdeutlichen.

Der Geldstrom versiegt

Erster Halt Xis ist am Mittwoch in Kasachstan. Kasachstan ist nicht nur ein wichtiger Nachbarstaat wegen seiner Rohstoffe und Sicherheitsfragen rund um die angrenzende Region Xinjiang, wo China hart gegen die Uiguren und andere muslimische Volksgruppen vorgeht. In Kasachstan hatte Xi 2013 auch die Neue-Seidenstrassen-Initiative ausgerufen, sein grosses aussenpolitisches Projekt. Doch das macht derzeit vor allem negative Schlagzeilen. Hatte China zu Beginn noch Infrastrukturprojekte im Wert von umgerechnet Hunderten Milliarden Franken über Asien, Europa und Afrika verteilt, versiegte der Geldstrom in den vergangenen Jahren zusehends. Stattdessen gibt es Nachrichten von Zahlungsausfällen wie in Sri Lanka, auch anderen Schuldnerstaaten musste China zuletzt finanziell unter die Arme greifen.

Auf dem Parteitag im Oktober soll Xi Jinping für eine dritte Amtszeit als Staats- und Parteichef bestätigt werden. Er steigt damit in eine Liga mit Staatsgründer Mao Zedong auf. Foto: Nicolas Asfouri (AFP)

Die Zeiten, in denen China mit Geld um sich wirft, sind aber «definitiv vorbei», sagt SWP-Fachfrau Godehardt. Die Regierung gehe nun gezielter bei ihren Investitionen vor und versuche, sich damit Zugänge zu strategisch wichtigen Rohstoffen, Hochtechnologie und zu einzelnen Regionen zu sichern. Auch Nachhaltigkeit spiele eine wichtigere Rolle als früher, um Zahlungsausfälle zu vermeiden und den Kampf gegen den Klimawandel voranzutreiben.

Gleichzeitig definiere Peking die eigene Aussenpolitik immer klarer aus. So habe Xi während der Pandemie globale Entwicklungs- und Sicherheitsinitiativen ausgerufen, die nun in bilateralen und regionalen Abkommen mit Inhalten gefüllt werden müssten.

Doch obwohl Xi dem russischen Präsidenten eine «grenzenlose» Partnerschaft versprochen hat, kann sich Putin dessen nicht sicher sein.

Dafür wird Xi am Donnerstag entlang der historischen Seidenstrasse weiter zum Gipfel der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) nach Samarkand in Usbekistan reisen. Die SCO ist ein von China mitgegründetes Forum für Staaten aus Asien und Europa, darunter auch Indien und Russland. Am Rand des Gipfels wird Xi wahrscheinlich mit Putin sprechen. Den hatte er zuletzt kurz vor Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine bei den Olympischen Winterspielen in Peking getroffen.

Doch obwohl Xi ihm damals eine «grenzenlose» Partnerschaft versprochen hat, kann sich Putin dessen nicht sicher sein. Das zeigt das Geplänkel um den Besuch der protokollarischen Nummer drei Chinas, Li Zhanshu, diese Woche bei Putin. Danach hatten russische Medien grossspurig vermeldet, Li habe Putin Chinas Unterstützung für Russlands Krieg versichert. In chinesischen Medien war davon kein Wort zu lesen.

Billiges Gas aus Russland

Merics-Experte Bartsch glaubt, dass China auch in Zukunft nichts unternehmen wird, was westliche Sanktionen gegen Russland unterlaufen würde. So werde Peking zwar weiterhin billiges Gas aus Russland beziehen und seine Produkte dorthin verkaufen, jedoch nicht im grossen Stil in Russland investieren. Und SWP-Forscherin Godehardt hält chinesische Waffenlieferungen an Russland für ausgeschlossen. Während für Putin also wenig mehr als ein gemeinsames Foto mit Xi herausspringen dürfte, gehe es für Peking darum, sich selbst als «Anführer des globalen Südens» zu stilisieren.

So wirkt die Zentralasienreise wie der Beginn einer sorgsam festgelegten Choreografie zur Rückkehr Xis auf internationales Parkett. Diese Woche das Treffen unter Gleichgesinnten. Nächsten Monat die Bestätigung der dritten Amtszeit in Peking. Und übernächsten Monat dann der G-20-Gipfel in Bali, wo Xi voraussichtlich auf US-Präsident Joe Biden treffen wird. Während die ersten beiden Stationen für den chinesischen Anführer mit überschaubarem Risiko verbunden sind, wird erst der Showdown in Indonesien zeigen, ob er wirklich wieder fit ist für die Weltbühne.

