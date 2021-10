Müllentsorgung in Bern – «Nach einem Arbeitstag ist man kaputt» In einem Monat wird in Bern über die Einführung eines Farbsack-Trennsystems abgestimmt. Klar ist: Für die Mitarbeitenden der Müllabfuhr brächte der Wechsel erhebliche Vorteile. Benjamin Bitoun

Hofft auf ein Ja an der Urne: Im neuen Abfallregime müsste Beladerin Janina Hinni nicht mehr tonnenweise Säcke heben. Foto: Christian Pfander

Für die Befürworter ist die geplante Änderung ein längst überfälliger Schritt. Die Gegner befürchten dagegen, dass die Stadt Bern dadurch zur «Container-Wüste» verkommt: Die Rede ist vom Farbsack-Trennsystem. Hinter dem technokratischen Unwort verbirgt sich ein Systemwechsel in der Abfallentsorgung, über den das Stadtberner Stimmvolk am 28. November abstimmt.

Bei einem Ja hat man in Bern ab Mitte 2022 die Wahl: Wer will, kann Büchsen, Alu, Kunststoff, Glas und PET-Flaschen in verschiedenen farbigen Plastiksäcken zu Hause sammeln und in einen dafür vorgesehenen Container vor dem Haus werfen. Der restliche Kehricht landet wie bisher in blauen Säcken, die künftig aber nicht mehr am Strassenrand, sondern in einem Container vor dem Haus deponiert werden müssen.