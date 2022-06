Geheimpapier zu Kriegsmaterial-Export – Nach Druck aus dem Ausland er­möglicht der Bundes­rat Waffen­-lieferungen Ein vertrauliches Papier zeigt, wie Nato-Politiker darauf hingearbeitet haben, dass die Schweiz Exporte von Kriegsmaterial in die Ukraine nicht mehr blockiert. Nun lenkt die Regierung teilweise ein. Beni Gafner Thomas Knellwolf

Begehrtes Rüstungsgut: Eine Soldatin der Schweizer Armee schiesst mit einem NLAW-Simulator. Die Schweiz will diese hochmoderne Antipanzerwaffe ebenfalls beschaffen – lässt aber laut einem Communiqué Grossbritannien den Vortritt. Foto: Sina Gutnern (VBS)

Führende Politiker der Nordatlantik-Allianz (Nato) zogen in den vergangenen Wochen ein diplomatisches Powerplay auf. Rund ein halbes Dutzend Minister von Mitgliedsstaaten und der Nato-Generalsekretär persönlich haben sich in Treffen mit Bundesräten und in Schreiben nach Bern dafür starkgemacht, dass die Schweiz ihre Rüstungs­export­bestimmungen weniger streng auslegt. Sprich: zugunsten dieser Staaten und letztlich zugunsten der Ukraine.