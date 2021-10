Wann ist die Pandemie vorbei? – «Nach diesem Winter werden die meisten Menschen eine Grundimmunität haben» Eine veränderte Delta-Variante des Coronavirus sorgt in Grossbritannien für Unsicherheit. Der Virologe Volker Thiel erklärt, wie es mit der Pandemie weitergeht. Anke Fossgreen

In Grossbritannien breitet sich derzeit eine veränderte Delta-Variante aus, genannt Delta-Plus. Foto: Alberto Pezzali (AP)

In Grossbritannien breitet sich gerade eine veränderte Delta-Variante aus, die Delta AY.4.2. oder auch Delta-Plus genannt wird. Bereitet Ihnen das Sorge? Was wir jetzt sehen, war zu erwarten. Inzwischen dominiert überall in Europa die Delta-Variante des Coronavirus Sars-CoV-2. Und dieses verändert sich nun weiter. AY.4.2 ist eine mutierte Delta-Variante. Es gibt aber noch viele andere veränderte Delta-Varianten, und so wird es auch weitergehen.

Kommt Delta-Plus auch in der Schweiz vor? Hierzulande wurde sie bereits um die 50-mal nachgewiesen, allerdings über einen längeren Zeitraum. Delta-Plus wird das Geschehen aber vermutlich nicht massgeblich verändern, wie etwa die Alpha-Variante, die von Mitte Februar bis Ende Juni in der Schweiz dominierte, oder wie die ursprüngliche Delta-Variante, die dann folgte. Diese Varianten haben sich innerhalb kurzer Zeit schnell ausgebreitet.

Delta-Plus soll noch mal ansteckender sein. Ja, aber nicht so dramatisch wie die anderen Varianten. Die Situation wird sich wohl nicht bedeutend verändern. Wir haben ja jetzt schon ein hochansteckendes Virus mit der Delta-Variante. Ob da jetzt noch mal 10 bis 15 Prozent hinzukommen, wie bei Delta-Plus vermutet, spielt keine grosse Rolle.

Ist bekannt, ob Delta-Plus den Immunschutz nach einer Impfung oder Infektion aushebeln könnte? Noch ist es zu früh, das zu erkennen. Studien dazu laufen in Grossbritannien, und die ersten Ergebnisse sind in ein bis zwei Wochen zu erwarten. Betrachtet man aber die Veränderungen im Erbgut von Delta-Plus, so fällt im Spikeprotein eine Mutation auf (A222V), die bereits früher in anderen Untervarianten aufgetreten ist. Das heisst, das Virus findet offenbar öfter die gleichen Lösungen, um sich zu verbessern.

Volker Thiel Infos einblenden Der Virologe ist Mitglied der Covid-19-Taskforce. Er leitet die Abteilung Virologie am Institut für Virologie und Immunologie (IVI) in Mittelhäusern und ist Professor an der Vetsuisse-Fakultät der Universität Bern. Foto: PD

Könnte Delta-Plus für Impfdurchbrüche verantwortlich sein? Das wird ähnlich sein wie bei der Delta-Variante, schätze ich, und die kann zu einem gewissen Grad das Immunsystem von bereits Infizierten oder Genesenen umgehen. Dennoch sind die Impfstoffe noch immer auch gegen die Varianten wirksam. Allerdings ist die Delta-Variante so ansteckend, dass die Infektionszahlen, obwohl ein Grossteil der Bevölkerung geimpft ist, wieder steigen. Das Positive ist dabei, dass die Geimpften in der Regel vor schweren Erkrankungen geschützt sind – nur nicht unbedingt vor Ansteckungen. Sie können also das Virus bekommen und manchmal auch weitergeben.

In der Eishockeymannschaft des EV Zug haben sich kürzlich vier Personen angesteckt, trotz Impfung. Ist bekannt, ob es sich dabei um die Delta-Plus-Variante gehandelt hat? Dazu habe ich leider keine weiteren Informationen. Normalerweise werden bei uns etwa zehn Prozent aller positiven Proben sequenziert. Dabei wird das gesamte Erbgut des Virus genau erfasst. Nur so können wir Mutationen entdecken. Diese Sequenzierungen erfolgen nach dem Zufallsprinzip. So erhalten wir einen repräsentativen Überblick über mögliche Veränderungen des Virus im Verlauf der Infektionen.

Ist die Gefahr, sich anzustecken, für Ungeimpfte jetzt grösser im Vergleich zu letztem Herbst? Definitiv, das ist aber bereits seit Juli der Fall. Seitdem dominiert hierzulande die hochansteckende Delta-Variante. Hinzu kommt, wenn jetzt im Herbst und Winter die Infektionszahlen steigen, so ist auch die Wahrscheinlichkeit höher, sich zu infizieren.

«Alle Länder sind betroffen, solange sich das Virus woanders in der Welt ohne Schranken vermehren kann.»

In manchen Ländern wie Dänemark oder Portugal sind sehr viele Menschen geimpft. Ist dort die Gefahr geringer, dass Untervarianten wie Delta-Plus entstehen? Das kann man so nicht sagen. Zum einen können ja selbst Geimpfte infiziert sein, und zum anderen hat man in der Pandemie festgestellt, dass selbst wenn in einem Land wenig passiert, es doch betroffen ist, wenn sich das Virus woanders in der Welt praktisch ohne Schranken vermehren kann. Durch die Reisetätigkeit gelangen veränderte Varianten auch immer in diese Länder. Insofern sitzen wir alle in einem Boot.

Also ist die Pandemie erst vorbei, wenn die ganze Welt das Virus im Griff hat? Da ist die Frage, wie man Pandemie definiert. Irgendwann wird ein ganz grosser Teil der Gesamtbevölkerung eine Immunität aufweisen. Wir haben ja jetzt schon je nach Land 60 oder 70 Prozent Geimpfte, in manchen Ländern sogar mehr. Da kommen dann mit der Zeit immer mehr Genesene hinzu. Ich denke, nach diesem Winter werden daher die meisten Menschen eine Grundimmunisierung haben.

Gilt das für die Schweiz oder weltweit? Das gilt zumindest für diejenigen Länder, wo schon ein hoher Impfschutz da ist. Danach ist es wahrscheinlich, dass wir Sars-CoV-2 saisonal immer wieder sehen. Da ist die Bevölkerung auf einen guten Immunschutz angewiesen.

«Ich glaube nicht, dass sich später 70 Prozent der Bevölkerung jedes Jahr gegen Covid-19 impfen lassen.»

Deshalb sind dann für Geimpfte und Genesene die Auffrischungen nötig? Genau, das sind Booster-Impfungen oder Neuinfektionen. Ich glaube nämlich nicht, dass sich später einmal 70 Prozent der Bevölkerung jedes Jahr gegen Covid-19 impfen lassen werden. Viele Menschen werden künftig eine Auffrischung in Form einer Infektion bekommen. In diesen Fällen ist es aber wichtig, dass das Immunsystem schon vorbereitet ist, am besten durch eine Impfung.

Wären wir damit dann automatisch gegen neu kursierende Varianten und Unterformen geschützt? Es ist ja sowieso so, dass der Impfschutz noch breit genug ist und immer noch alle Varianten abdeckt. Insofern sind wir mit Sars-CoV-2 im Vergleich zu anderen Viren, etwa den Grippe-Erregern, gut bedient. Von den Influenzaviren gibt es sehr viele verschiedene Stämme, die ganz unterschiedliche Immunantworten hervorrufen. Da muss man den Grippe-Impfstoff öfter wechseln.

Aber das Coronavirus Sars-CoV-2 ist doch auch sehr wandelbar! Eine Vielfalt wie bei den Influenzaviren gibt es bei Sars-CoV-2 nicht. Die Gruppe der Influenzaviren können Sie sich zum Beispiel als 20 verschiedene Automarken vorstellen. Bei Sars-CoV-2 gibt es hingegen immer noch nur eine einzige Automarke. Ob die nun aber eine andere Farbe oder Ausstattung hat, ist nicht so gravierend. Es bleibt immer noch dieselbe Automarke.

