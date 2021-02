Corona-Massentest in Köniz – Nach der Tortur gabs ein Sugus In der geschlossenen Könizer Buchsee-Schule mussten am Mittwoch Schüler und Lehrer zum Corona-Test antraben. Eine Handvoll Eltern weigerte sich. Christoph Albrecht

Corona-Test in der Aula: Die 8-jährige Klara Steinmann ist eine von rund 350 Personen, die zum Massentest im Schulhaus Buchsee antraben mussten. Foto: Raphael Moser

Ein ungutes Gefühl? Marcel Steinmann schüttelt entschieden den Kopf. Dass er seine 8-jährige Tochter Klara zum Corona-Test schicken müsse, sei wichtig. «Zu Hause haben wir einen positiven Fall», sagt er. Bei der älteren Tochter, einer Viertklässlerin, sei vor ein paar Tagen das Coronavirus nachgewiesen worden.

Steinmann ist einer von vielen Vätern und Müttern, die am Mittwochmorgen vor dem Schulhaus Buchsee in Köniz mit ihren Kindern in der Warteschlange stehen. Auch Lehrerinnen und Lehrer sind da, dazu der Schulleiter und der Abwart.

Aufforderung per SMS