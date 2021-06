Versammlung in Wyssachen

Wyssachen hatte seine Ortsplanungsrevision nicht nur als Pflicht betrachtet, sondern auch zur Kür gemacht. Die Gemeinde liess sich von Studierenden der Fachhochschule Zentralschweiz unter die Lupe nehmen und entwickelte daraus unter dem Motto «Wyssachen in Bewegung» neue Initiativen. Etwa einen Helsana-Trail oder einen Krimi-Spass, auf dem unterwegs ein Mord aufgeklärt werden muss.

An der Gemeindeversammlung stand nun noch die Pflicht an: Die überarbeiteten Unterlagen mussten genehmigt werden, die Zonenpläne und das Baureglement. Die Zonen mit Sonderbauvorschriften im Neuhuser und im Sager werden in eine für zweigeschossigen Wohnraum überführt. Die beiden Baugebiete waren 1991 und 2001 geschaffen worden und sind weitgehend überbaut. Von ursprünglich sechs geschützten Baugruppen bleiben noch drei, nachdem die Denkmalpflege ihr Inventar überarbeitet hat: Lindenhof-Dürrenbühl, Stalden und Huebershuus.