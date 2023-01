Bilanz der Trockenheit – Nach der Dürre im Sommer gibt es wieder genug Wasser Das Bernbiet kam noch einmal glimpflich davon: Trink- und Grundwasserreserven haben sich dank viel Regen im September und im Dezember erholt. Stefan von Bergen

Extremes Beispiel für die Dürre im heissen Sommer 2022: Im Juni trocknete die Emme bei Aefligen streckenweise ganz aus. Foto: Beat Mathys

Man hört Bauer Fritz Oberli am Telefon die Erleichterung an. Er hat die Trockenheit im vergangenen Jahr einigermassen gut überstanden. «Die Vegetationszeit war dank dem warmen Herbst länger als üblich. So wuchs viel Futter fürs Vieh nach, und wir konnten die Verluste vom trockenen Sommer aufholen», sagt er. Oberli, der einen Hof in Bumbach am Oberlauf der Emme bewirtschaftet, bleibt aber vorsichtig. Denn die Sommerdürre wirkt noch nach.