Leserreaktionen – «Nach der Covid-Impfung war die Allergie wieder da» Leserinnen und Leser äussern sich zu aktuellen Themen, unter anderem zu einem Interview mit einem Allergologen bezüglich der Corona-Impfung.

Ein Leser schreibt, dass nach der Covid-Impfung seine Pollenallergie wieder zurückgekehrt ist. Foto: Getty Images



Zu «Bern, Tierpark Dählhölzli: Zwei Varianten für die Restaurant-Sanierung» – Bezweifle das Bedürfnis nach einem Erweiterungsbau

Ich wohne in der Nähe des Tierparks und bin regelmässig dort. Auch bei schönem Wetter hält sich der Andrang in Grenzen. Die Besucher wollen begreiflicherweise draussen unter den Bäumen essen. Bei schlechtem und kaltem Wetter hat es zudem mehr als genügend Kapazitäten. Mit Storen und Schirmen kann eine einfache und zweckmässige Lösung gefunden werden. Ich bezweifle die Rentabilität und das Bedürfnis nach einem Erweiterungsbau an diesem Standort. Die Aussenplätze werden verringert. Es dürfen mit Steuer-/ Fondsgeldern keine privaten Betreiber konkurrenziert werden. Onlinekommentar von Alexander Feuz

Zu «So dramatisch hat sich das Klima verändert»

Fast täglich kann wieder zum Thema Klima etwas gelesen oder gesehen werden. Mich interessiert dieses Thema sehr stark, schon von Berufes wegen, und ich orientiere mich an verschiedenen Quellen. Mir ist aufgefallen, dass in diesem Zusammenhang oftmals die Vereinigung IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), genannt wird. Ich vermisse dabei die interessanten Beiträge der Vereinigung EIKE (Europäisches Institut für Klima und Energie). Wer sich mit beiden Herausgebern von Fakten befasst, merkt bald einmal, der Klimawandel gibt es bei beiden Interessenvertretern, bei IPPC ist das schlimm, bei EIKE eine natürliche Erscheinung. Bei genauer Betrachtung ist für mich klar, der Klimawandel findet statt, wie immer, ob mit oder ohne Menschen, also auch mit oder ohne staatliche Vorschriften, wie ich zu leben habe. Tragisch wird es meines Erachtens, wenn die E-Mobilität als Allheilmittel verkündet wird. Ich empfehle da, die Herstellung von Batterien anzuschauen: Wie sieht es aus mit Kinderarbeit, Zerstörung von Land, Existenzvernichtungen? Alles ist dabei, und die Ökobilanz ist himmeltraurig, leider.Erich Weber, Bäriswil

Zum Interview mit Arthur Helbling

Die Ausführungen von Arthur Helbling stellen eine einseitige Sichtweise dar. Ich habe in jungen Jahren meine Pollenallergie mit einer zeit- und kostenaufwendigen Desensibilisierung erfolgreich besiegt. Meine Corona-Erfahrungen: Nach der zweiten Covid-Impfung war die vor 30 Jahren verschwundene Allergie auf einen Schlag wieder da. Eine triefende Nase unter der Maske ist doppelt unangenehm. Man muss die Maske zum Schneuzen immer wieder runternehmen, darum nützt sie wenig gegen Pollen. Peter Röthlisberger, Thun

Zu: «Tausende Windräder müssen weg»

Während Windräder im Meer oder im weiträumigen Flachland noch hingehen mögen, fallen diese «Spargeln» in den feingliedrigen Landschaften der Schweiz extrem negativ auf. Windräder dürfen hier also zu Recht infrage gestellt werden, insbesondere im Vergleich zu den geringen Kosten von weiteren Energiesparmassnahmen. Alex Schneider, Küttigen

