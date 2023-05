Erstmals über 6 Millionen Umsatz – Nach der Corona-Krise erzielt die Niesenbahn einen neuen Rekord Nie in ihrer 114-jährigen Geschichte wirtschaftete die Niesenbahn AG erfolgreicher als 2022. Beim Berghausbetrieb auf der Elsigenalp legte sie noch drauf. Jürg Spielmann

Gefragte Alpenpyramide: Der Niesengipfel und das Berghaus Kulm waren im letzten Jahr gut besucht. Es wurde, trotz Personalmangels, ein Umsatzrekord von über 6 Millionen Franken erwirtschaftet. Foto: Bruno Petroni

Trotz eines wolkenverhangenen Himmels hatte Verwaltungsratspräsident Daniel Fischer am Mittwoch Grund zum Strahlen. Er tat dies vor der Generalversammlung in Spiez, wo die Niesenbahn AG anno 1906 auch gegründet worden war. «Es ist ein sensationelles Ergebnis, welches uns Freude bereitet und stolz macht», sagte er vor den Medien. Das Geschäftsjahr 2022 wird als bis dato bestes in die Annalen der Bergbahn eingehen.