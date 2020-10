Wohnen in Oberwangen – Nach der Bruchlandung zurück auf dem Boden der Realität Neuer Anlauf für die grosse Obstwiese am Bahntrassee: Bis 2025 soll hier eine Überbauung entstehen, die Oberwangen spürbar wachsen lässt. Stephan Künzi

Unten das Bahntrassee, oben die Strasse: Auf der lang gezogenen Obstwiese in Oberwangen ist eine verdichtete Siedlung geplant. Foto: Susanne Keller

Die eierlegende Wollmilchsau ist tot. Es lebe ihre bescheidenere Nachfolgerin.

Vor Jahresfrist ist in Oberwangen der Traum von einer bahnhofnahen Überbauung für alle Ansprüche geplatzt. Jahrelang hatten ihre Promotoren von den 150 Wohnungen geschwärmt, die hier, eingeklemmt zwischen dem Bahntrassee auf der einen und der Freiburgstrasse auf der anderen Seite geplant, waren. Jung und alt, Singles und Familien – sie alle sollten sich hier gleichermassen wohlfühlen. Von einem Bistro, einem Wellnessbereich und einem Bad war ebenso die Rede wie von Putz- und Wäschediensten, die jeder und jede nach Bedarf dazukaufen könne.

Und das Beste: Die Mieten sollten trotzdem erschwinglich bleiben.

Probleme an der Zufahrt

Doch das Vorhaben scheiterte im letzten Sommer definitiv – am Schluss allerdings weniger daran, dass sich die grossen Versprechungen als nicht finanzierbare Illusion entpuppt hätten. Der Grund war viel handfester. Die Überbauung wäre über ein bestehendes Strässchen erschlossen worden, dessen Mündung in die Freiburgstrasse sehr unübersichtlich ist. Weil er regen Zubringerverkehr erwartete, legte der Kanton deshalb sein Veto ein.

Profile eines gescheiterten Projekts: Die Pläne für eine Überbauung mit Bistro, Wellnessbereich, Spa und flexibel buchbaren Serviceleistungen ist seit letztem Sommer Makulatur. Foto: Christian Pfander

Schon damals tönte Christian Burren (SVP) als zuständiger Könizer Gemeinderat an, dass die Grundeigentümerin bereits an Alternativen arbeite. Zuvor war das Land aus dem Firmengeflecht der finanziell klammen Oberländer Dinett Holding AG herausgelöst und an die Varem AG in Basel verkauft worden. Diese betreibt Wohnbau in der ganzen Schweiz – und zeigte sich nun eben bereit, in Oberwangen über die Bücher zu gehen.

Und siehe da: Das neue Projekt kommt weit weniger hochfliegend daher.

Gegenstück zum alten Dorf

Die Varem AG möchte auf der heutigen, rund 10’000 Quadratmeter grossen Obstwiese eine verdichtete Siedlung bauen, wie sie in ähnlicher Art auch in anderen stadtnahen Gebieten stehen könnte. 160 bis 190 Wohnungen sind geplant. Diese sollen dem Dorf mit seinen knapp 1400 Einwohnern bis zu 380 Neuzuüger bringen und, mit dem Bahnhof direkt vor der Haustür nicht weiter verwunderlich, in erster Linie Singles oder Paare ansprechen, die zur Arbeit in die nahe Stadt pendeln.

In der Überbauung hat auch ein Laden Platz. Er kommt direkt beim Bahnhof zu stehen und soll nicht nur das Quartier, sondern auch das Dorf jenseits der Gleise versorgen. Die bestehende Unterführung schafft die direkte Verbindung in den alten Teil von Oberwangen. Apropos alter Dorfteil: Die neuen Gebäude werden abgestuft am Hang vom Bahnhof hinauf zur Freiburgstrasse stehen und so optisch das Gegenstück zum bisherigen, ebenfalls am Hang gelegenen Oberwangen bilden.

Vorn das Dorf mit der Kirche, hinten die neue Siedlung: Die geplante Überbauung lehnt sich an den Gegenhang zum alten Oberwangen an.

Noch stehen die Arbeiten ganz am Anfang. Weil das Vorhaben eine Zonenplanänderung nötig macht, muss darüber an der Urne abgestimmt werden. Wann es so weit ist, lässt sich im Moment nicht abschätzen. Mitentscheidend für das Tempo wird auch das Echo aus der Mitwirkung sein, die am Montag beginnt. Der aktuelle Zeitplan sieht vor, dass die Häuser Ende 2025 stehen werden.

Noch an die Urne

Und die Erschliessung? Sie läuft auch im neuen Projekt über das bestehende Strässchen. Allerdings soll sich das Problem mit der unübersichtlichen Mündung nun lösen lassen. Mittlerweile hat der Kanton der Gemeinde Köniz nämlich signalisiert, dass er die längst versprochenen Sanierungsarbeiten an der Freiburgstrasse in den nächsten Jahren anpacken will. Das bietet die Chance, die heikle Stelle zu entschärfen.