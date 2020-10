Corona-Fälle in der Region Thun – Nach den Gebetstagen schlug Corona zu Ein Gebetswochenende zweier hinduistischer Glaubensgemeinschaften Ende September hat sich als Corona-Ansteckungsherd entpuppt. Bislang befinden sich 15 Personen in Isolation. Gabriel Berger

Das Gebäude an der Seestrasse 14 in Thun. Im Haus mit mehreren Mietern ist auch ein hinduistischer Verein ansässig. Nach einem Gebets-Wochenende ist es hier zum Corona-Ausbruch gekommen. Foto: Gabriel Berger

Die Zahl der Ansteckungen mit dem Coronavirus steigt auch im Kanton Bern wieder kontinuierlich an. Am Sonntag sind 65 neue Fälle bekannt geworden (alle kantonalen News und Zahlen im Ticker). «Das ist der höchste Tageswert seit Anfang April», heisst es in einer Meldung der SDA. Seit dem Ausbruch der Pandemie habe es im Kanton Bern nur sieben Tage mit einer höheren Infiziertenzahl gegeben. Gesamthaft befanden sich am Montagmittag 231 Personen in Isolation, 1086 in Quarantäne sowie 1384 in Rückreisequarantäne.