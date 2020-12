Skilifte im Gantrischgebiet – Nach dem Wintereinbruch beginnt die Skisaison Am Wochenende geht es im Gantrischgebiet los: Die Skilifte und Pisten sind bereit. Wegen Corona erwarten die Verantwortlichen mehr Gäste. Laura Fehlmann

Beim Skilift Wasserscheide Gurnigel wird die Piste und der Lift für die Öffnung am Freitag vorbereitet. Foto: Iris Andermatt

«Wir spurten die Loipe schon letzte Woche und es kamen überraschend viele Leute», sagt Christoph Wyder. Er ist Skischulleiter Langlauf im Gantrischgebiet. «Es liegt rund ein halber Meter Schnee», sagt er, gerät ins Schwärmen und verspricht, dass am Wochenende die Langlaufloipen vollumfänglich gespurt sein werden.

Beste Bedingungen herrschen auf der Langlauf-Loipe auf dem Gurnigel. Foto: Iris Andermatt

«45 Kilometer werden bereit sein. Nach all den schneearmen Wintern sind wir jetzt richtig gut dran.» Auch der Langlaufunterricht wird ab heute Freitag plangemäss aufgenommen, allerdings nur in Gruppen mit höchstens zehn Personen, so, wie es das Schutzkonzept gegen Covid-19 vorschreibt.