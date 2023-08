Nach dem Unspunnen-Schwinget – 300 Hände packen beim Abbau an Zivilschutz-Pioniere und Angehörige der Armee im Einsatz: Am Montag begann die Abbau-Woche des Unspunnen-Schwingets auf der Interlakner Höhematte. Anne-Marie Günter

Angehörige der Armee bauen die blauen Plastik-Sessel ab. Foto: Anne-Marie Günter

Kartoffelstock, Rindsragout, Gemüse und warmer Tee: Am Montagmittag werden rund 150 freiwillige Helferinnen und Helfer und die Angehörigen des Zivilschutzes und der Armee mit einem «wettergerechten» Menü verpflegt. «Vorige Woche, als es so heiss war, machten wir mehr Salate und kalten Tee», sagt Clemens Häsler. Er ist eingeteilt in die Logistik, Unterabteilung Versorgung, der Zivilschutzorganisation Jungfrau, die mit fünf Mann für die Verpflegung der Mitarbeitenden beim Auf- und Abbau am Unspunnen-Schwinget zuständig ist.