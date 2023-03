Militärhilfe für die Ukraine – Nach dem Schnellkurs in Deutschland geht es direkt an die Front Auf einem Übungsplatz der deutschen Bundeswehr werden Ukrainer am Leopard-2-Panzer ausgebildet – in sechs Wochen statt der üblichen zwei Jahre. Denn im Krieg zählt jetzt jeder Tag. Joachim Käppner , Mike Szymanski aus Munster

Es ist noch nicht lange her, dass der Leopard-2-Panzer als Auslaufmodell gesehen wurde. Jetzt gilt er plötzlich als Gamechanger, als Waffe, die alles wenden soll. Foto: Ronny Hartmann (AFP)

Vom Beobachtungsstand aus lässt sich die Ebene gut überblicken: Sie ist gross, aber unübersichtlich, es gibt Hecken, Senken, vereiste Pfützen, zerschossene Ruinen. An ihrem Ende erhebt sich ein leichter Höhenzug. Vier Leopard-2-Panzer rasen auf ihn zu. Der Zug «Bravo» greift an. In den Stahlungeheuern sitzen ukrainische Soldaten. Die Kommandanten suchen mit ihren Hightech-Optiken, mit Kameras und Sensoren vom Inneren des Panzerturms aus das Gelände ab. Irgendwo vor ihnen steht er, der Feind.