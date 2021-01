Corona im Kanton Bern +++ 6 von 501 Personen bei Massentest in Wangen a. Aare positiv +++ 175 Neuinfektionen, drei Todesfälle

Beim Massentest an Schülerinnen und Schülern in Wangen an der Aare wurden nur sechs Personen positiv getestet. In den letzten 24 Stunden gab es im Kanton Bern 175 neue Coronafälle und drei Todesopfer. Alle News im Ticker.