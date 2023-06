Besetzung Gymnasium Kirchenfeld – Nach dem Malen und Gärtnern gingen alle brav nach Hause Aktivistinnen und Aktivisten der Klimajugend haben am Dienstag Teile des Gymnasiums Kirchenfeld besetzt. Protokoll eines denkwürdigen Tages. Quentin Schlapbach

Der Workshop «Urban Gardening» der Klimajugendlichen stösst auf einiges Interesse. Foto: Franziska Rothenbühler

Es ist Dienstagnachmittag kurz vor 15 Uhr. André Lorenzetti, Rektor des Gymnasiums Kirchenfeld, sitzt mit gefalteten Händen in einem Besprechungsraum im ersten Stock und überlegt sich, wie er die Ereignisse des heutigen Tages einordnen soll. Welche Mittel des Protests sind an einer staatlichen Institution noch legitim? Und welche nicht? «In dieser Hinsicht hat der heutige Tag allen Beteiligten vielleicht noch keine Erkenntnisse gebracht», so Lorenzetti. «Aber immerhin ein Erlebnis, das zu Erkenntnissen heranreifen kann.»

Es war in der Tat ein Tag, an den sich der Rektor des Gymnasiums Kirchenfeld noch einige Zeit erinnern dürfte. Als er morgens kurz vor 7 Uhr an seinem Arbeitsplatz eintraf, stand er nicht vor einer verschlossenen Tür, sondern vor einem Verhandlungskomitee der Klimajugend. Rund 25 Aktivistinnen und Aktivisten der Gruppe «End Fossil Bern» teilten dem Rektor mit, dass seine Schule seit den frühen Morgenstunden besetzt sei.

Er war heute gefordert: André Lorenzetti, Rektor des Gymnasiums Kirchenfeld. Foto: Christian Pfander

Um 6 Uhr morgens gelang es ihnen, die Schule durch einen Hintereingang zu betreten. In der Folge richteten sie im ersten Stock ihr Lager ein und behängten Wände und Fassaden mit Transparenten. Auch vor dem Haupteingang machten sie mit einer speziellen Installation auf ihre Präsenz aufmerksam. Es sei ein Gerüst, an welches man sich zur Not anketten könne, wenn die Polizei den Platz räumen wolle, klärte eine Klimaaktivistin die anwesenden Medienschaffenden auf.

Angekündigt war die Besetzung einer «Bildungsinstitution im Kanton Bern» bereits seit Ende letzter Woche. Aber welche Schule genau in Beschlag genommen wird – das liessen die Klimajugendlichen bis zuletzt offen. Nein, er habe nicht damit gerechnet, dass ausgerechnet sein Gymnasium davon betroffen sein werde, sagte Lorenzetti am frühen Morgen.

Zu diesem Zeitpunkt standen noch beide Optionen im Raum: Die Aktion dulden oder die Polizei rufen? Lorenzetti entschied sich für die Erstere. Er sehe es als seinen Auftrag, Personen und Infrastruktur zu schützen, sagte der Rektor später. Ein Interesse an einer Eskalation könne niemand haben.

Dennoch handelte er mit den Aktivistinnen und Aktivisten Bedingungen aus. Das Ergebnis: Vier Räume wurden den Klimajugendlichen temporär zur Verfügung gestellt. Um 16 Uhr sollten sie aber spätestens wieder draussen sein.

Ein Alternativprogramm

Der Forderungskatalog von «End Fossil Bern» liest sich wie das Wunschtagebuch eines typischen Teenagers aus dem links-grünen Milieu: klimagerechte Bildung, Chancengleichheit für alle, Weiterbildungen für Lehrpersonen im Bereich Rassismus, psychische Krankheiten und Klimagerechtigkeit. Statt der klassischen Schulfächer stand ein Alternativunterricht auf dem Programm: Schulkritik, das Malen von Transparenten, Urban Gardening oder ein Kurs in Antirassismus.

Die Reaktion der Gymeler fiel unterschiedlich aus. Einige zeigten sich interessiert und machten bei den Aktionen mit. Andere wiederum verfolgten das Geschehen eher vom Rande aus. Vom normalen Unterricht waren sie nämlich nicht dispensiert. Wer den Alternativunterricht der Klimajugendlichen besuchen wollte, musste einen Jokertag einsetzen – so lautete die Abmachung mit der Schulleitung.

Es dauerte jedoch nicht lange, bis an Lorenzetti die nächsten Forderungen gestellt wurden. Tobias Frehner, Co-Präsident der Berner Jungfreisinnigen, stand um 8 Uhr zusammen mit einem Mitstreiter auf dem Platz und forderte die Schule auf, ebenfalls eine Plattform zu bekommen. Auch mit ihm sass Lorenzetti an einen Tisch und bot ihm im Anschluss einen Raum an, wo die Partei ihre Ideen einer «liberalen Klimapolitik» präsentieren konnte.

Um 16 Uhr war Feierabend

An diesem Punkt stand die Befürchtung im Raum, dass die Situation noch chaotischer werden könnte. Was, wenn plötzlich noch mehr Parteien aufkreuzen und eine Plattform fordern? Könnte der reguläre Unterricht dann überhaupt noch stattfinden? Was, wenn sich die Aktivistinnen und Aktivsten nicht an die Abmachungen halten?

Diese Befürchtungen erwiesen sich als unbegründet. Um 15.15 Uhr ertönte ein letztes Mal der Ruf eines Megafons durchs Schulgebäude. Es wurde auf einen Workshop zum Thema «Klimagerechtigkeit» aufmerksam gemacht. Gut 20 Jugendliche sammelten dabei Ideen, wie sie die Welt ein Stückchen gerechter machen können. Dann aber war Feierabend.

Ideen für eine bessere Welt: Der Workshop zum Thema Klimagerechtigkeit. Foto: Christian Pfander

Wie abgemacht räumten die Aktivistinnen und Aktivisten ihr Lager kurz nach 16 Uhr. Auch die Installationen auf dem Vorplatz wurden wieder eingetütet, so wie vereinbart. Lorenzetti machte den Klimajugendlichen bereits am Morgen klar, dass am späteren Abend in der Schule ein Anlass stattfinden werde.

Er selbst werde daran aber nicht teilnehmen, sagt Lorenzetti, als er sich nach dem Termin im Besprechungszimmer auf den Weg macht. Er müsse diesen Abend noch die Probe seines Chors leiten, sagt der ausgebildete Musiklehrer beim Abschied. Anspruchsvoller als die Bewältigung des heutigen Schultages dürfte dies kaum werden.



