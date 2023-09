Nach dem Konkurs – Das Erbe von Chrigu Beck ist nicht sonderlich begehrt Die Kleinen winken ab, die Grossen geben sich zurückhaltend. Bei der Übernahme von Filialen der Burgdorfer Bäckereikette sei Vorsicht angebracht. Stephan Künzi

Nach dem Konkurs bleiben bei Chrigu Beck die Tische und Stühle leer. Ob andere Bäckereien in die Bresche springen, ist zurzeit offen. Foto: Raphael Moser

Wie konnte es zu diesen Konkurs kommen? Viele reagierten überrascht, als sie am Dienstagmorgen bei Chrigu Beck in Burgdorf, Lyssach und Ittigen vor verschlossener Tür standen. Über die Bäckereikette war tags zuvor der Konkurs eröffnet worden. Die steigenden Kosten, allem voran für Energie und Personal, seien nicht mehr länger zu stemmen gewesen, informierten Inhaber Christian Friedli und Geschäftsleiter Ton Ellenberger in einem Communiqué.