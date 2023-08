Dörfer in Konkurrenz – Nach dem Knall in Auswil: Angestellte wechseln nach Busswil Sie haben der Auswiler Verwaltung gemeinsam den Rücken gekehrt, nun tauchen zwei der drei Frauen an einem neuen Ort auf. In Busswil. Stephan Künzi

Das Gemeindehaus von Busswil bei Melchnau ist der neue Arbeitsort von Margreth Hofer und Karin Brand. Foto: Adrian Moser

Die Nachricht sorgte in Auswil für Wirbel. Anfang Juni mussten die Behörden der Bevölkerung mitteilen, dass das Verwaltungspersonal in globo gekündigt habe. Was Gaby Heiniger als Gemeindeschreiberin, Margreth Hofer als Finanzverwalterin und Karin Brand als Verwaltungsangestellte zum gemeinsamen Schritt getrieben hatte, war der Information nicht zu entnehmen. Doch eigentlich lag es auf der Hand: Zwischen dem Gemeinderat und den drei Frauen musste es gehörig gekracht haben.