Schärfere Energiegesetze – Nach dem Grundsatz-Ja zum Klimaschutz wird es konkret Bernerinnen und Berner stimmen wohl bald über höhere Autosteuern und eine weitgehende Solardach-Pflicht ab. Julian Witschi

Soll mehr Autosteuern zahlen müssen, wer mehr Abgase ausstösst? Darüber wird voraussichtlich bald abgestimmt. Foto: zvg

Ein allgemeines Bekenntnis zum Klimaschutz ist dem Berner Stimmvolk letzten Sonntag grossmehrheitlich leichtgefallen. Rund 64 Prozent haben dem neuen Verfassungsartikel zugestimmt, wonach der Kanton Bern bis 2050 klimaneutral sein soll. Dafür bleiben also noch fast dreissig Jahre. Wie der Ausstoss von Treibhausgasen auf netto null gesenkt werden soll, bleibt offen.

Konkrete Entscheide, die vielen auch ans Portemonnaie gehen, stehen nun aber bevor. So hat die SVP das Referendum angekündigt gegen höhere, klimafreundlicher ausgestaltete Motorfahrzeugsteuern. Die Steuer soll nach dem Willen von Regierungsrat und Parlament nicht mehr nur nach dem Gewicht des Autos berechnet werden, sondern auch nach dessen CO₂-Ausstoss.

Der Kanton rechnet mit 40 Millionen Franken höheren Autosteuern. Im Gegenzug sollen die Steuern für natürliche Personen um diesen Betrag gesenkt werden.

Ungleich betroffen

Für die SVP ist dies Augenwischerei. Grossrätin Andrea Gschwend kritisierte: «Wer auf ein starkes Auto angewiesen ist, würde künftig bis zu 300 Franken jährlich mehr Motorfahrzeugsteuern zahlen. Die Höhe der Rückerstattung in Form einer Einkommenssteuererleichterung beträgt hingegen höchstens 6 bis 7 Franken pro Person, für tiefere Einkommen noch weniger.» Zudem habe das Stimmvolk in den letzten Jahren schon zweimal höhere Autosteuern abgelehnt.

Um die nötigen 10’000 Unterschriften für das Referendum zu sammeln, bleibt Zeit bis nächsten Donnerstag. Ob das Referendum zustande kommt, will Aliki Panayides noch nicht sagen. Die Geschäftsführerin der SVP Kanton Bern und Grossrätin zeigt sich zuversichtlich und sagt, man sei auf Kurs. Trotzdem würden in den letzten Tagen noch so viele Unterschriften wie möglich gesammelt.

Für Solar-Initiative wird es knapp

Deutlicher äussert sich Natalie Imboden, Grossrätin der Grünen, die für ein anderes Klimaschutzvorhaben Unterschriften sammeln: «Nein, wir haben die Solar-Initiative noch nicht beisammen.» Es fehlten noch rund 3000 Unterschriften, um das Ziel von 15’000 gültigen Unterschriften zu erreichen. Es bleiben noch drei Wochen Zeit. «Es wird knapp, aber wir setzen auf einen engagierten Sammelendspurt.»

Erschwert wird das Unterschriftensammeln von der Pandemie. So können deutlich weniger Stimmberechtigte vor den Stimmlokalen abgefangen werden, weil noch mehr per Brief abgestimmt wird.

Gemäss der Solar-Initiative müssten grundsätzlich alle Bauten im Kanton mit Solaranlagen ausgestattet werden, wenn sich die Dach- oder Fassadenflächen dafür eignen und die Installation zumutbar ist. Der Regierungsrat solle die Details regeln, darunter auch die minimal zu installierende Leistung. Bestehende Bauten sollen dann möglichst bei der nächsten Dach- oder Fassadenerneuerung mit Solaranlagen ausgerüstet werden müssen, spätestens bis ins Jahr 2040.

Solardachanlagen passen mittlerweile auch gut auf historische Gebäude wie hier in Zürich. Foto: 3S Solar Plus

Ausnahmen geben soll es bei Kulturdenkmälern sowie in Landschaften oder Ortsbildern von kantonaler oder nationaler Bedeutung. Gebäudeeigentümerinnen und Gebäudeeigentümer, die keine Solaranlagen erstellen, sollen eine Ersatzabgabe zahlen.

Im Dilemma beim Energiegesetz

Umstritten ist, wie stark die Kosten für die Solaranlagen von den Hauseigentümerinnen auf die Mieter überwälzt und die Mieten deshalb steigen werden. Im Kanton Zürich befindet sich der Mieterverband bei der anstehenden Abstimmung über ein neues Energiegesetz im Dilemma.

Denn das Ziel ist die Klimaneutralität im Gebäudebereich. Beim Ersatz von alten Öl- und Gasheizungen dürfte es vielfach zu einer Gesamtsanierung kommen und Mietenden gekündigt werden. Angesichts der drohenden Mieterhöhungen hat der Zürcher Mieterverband noch keine Parole zu der Abstimmung vom 28. November beschlossen.

Im Kanton Bern wird die Revision des Energiegesetzes in der nächsten Session im Parlament behandelt. Die Grünen fordern ein griffiges Gesetz, das Fortschritte beim raschen Ersatz fossiler Heizungen und für den massiven Ausbau der Solarenergie bringt.

Auf der anderen Seite ist für die SVP das Ja zum Klimaschutz-Verfassungsartikel kein Freipass für weitere Umverteilungsversuche. Der Regierungsrat wiederum will beim neuen Energiegesetz auf ein Verbot von Ölheizungen verzichten. Denn der letzte Anlauf war an der Urne an diesem Punkt gescheitert. Es wird also spannend, welche Einschränkungen und Kosten für den Klimaschutz nach dem allgemeinen Bekenntnis auch mehrheitsfähig sind.

Julian Witschi ist Wirtschaftsjournalist im Ressort Bern. Er hat über 20 Jahre Berufserfahrung und wurde mit einem Swiss Press Award ausgezeichnet. @JWitschi

Fehler gefunden?Jetzt melden.