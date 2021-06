Das X-Alps nach einer Rennwoche – Nach dem Grosskampf im Regen wird wieder geflogen Die Überquerung der Glarner Alpen und des Furkapasses verlangte den X-Alps-Gladiatoren alles ab. Zwei Oberländer Athleten sind immer noch in der Spitzengruppe mit dabei. Bruno Petroni

Chrigel Maurer am sechsten Renntag des X-Alps; er startet auf dem Bielgrat oberhalb der Bettmeralp – bedrängt vom Franzosen Benoît Outters. Foto: Bruno Petroni

Das war aber ein harter Kampf: Schon nur die Überquerung der Glarner Alpen und des westlichen Gotthardmassivs mit dem 2429 Meter hohen Furkapass ist eine grosse Hürde. Wenn dabei noch ein Gewitter nach dem anderen durchs Land zieht, wird es noch weitaus schwerer.

Morgens um 6 Uhr begleiten wir Chrigel Maurer beim Aufstieg. Video: Bruno Petroni

Die Führenden des laufenden 10. X-Alps erreichten am Donnerstagabend nach ebendieser langwierigen und nassen Traversierung des Furkapasses den siebten von zwölf Wendepunkten in Fiesch. Die beiden an der Spitze liegenden Frutiger Christian «Chrigel» Maurer und Patrick von Känel legten an diesem regnerischen Tag nicht weniger als 70 Kilometer zu Fuss zurück.