YB vor dem Cupfinal – Nach dem Geknorze folgt das Highlight Nach Klaksvik wartet mit Basel auf die Young Boys ein weitaus stärkerer Gegner. Marco Oppliger

Nicolas Ngamaleu erzielte ein Tor und belebte die Offensive der Young Boys. Foto: Anthony Anex (Keystone)

Die Young Boys waren gewarnt. Bereits am Dienstag hatte Gerardo Seoane von einem zweikampfstarken, äusserst kompakt stehenden Gegner gesprochen, der auf sein Team wartet. Und genau so präsentierte sich Klaksvík gestern Abend im leeren Wankdorf auch. «Es war manchmal an der Grenze, aber fair», meinte Michel Aebischer, angesprochen auf die rustikale Spielweise der Färinger. «Und wir würden es in ihrer Situation genau gleich machen.»