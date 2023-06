Neuer Bioladen in Thun – Nach dem Egli-Aus gehen sie das volle Risiko ein Sabine Sieber, früher Mitarbeiterin im Reformhaus Egli, und ihre Geschäftspartnerin Myrtha Voramwald haben das Biogeschäft SigNatur eröffnet. Den Traum hegten sie bereits seit langer Zeit. Janine Zürcher

Myrtha Voramwald (l.) und Sabine Sieber führen das Geschäft SigNatur an der Freienhofgasse 11. Foto: Patric Spahni

«Die Signaturlehre geht davon aus, dass das Aussehen einer Pflanze etwas über deren Wirkung verrät», sagt Myrtha Voramwald. «Eine Baumnuss etwa hat die Form eines Gehirns – und soll auch gut fürs Gedächtnis sein.» Nicht nur Pflanzen, sind Voramwald und ihre Kollegin Sabine Sieber überzeugt, sondern jedes Produkt habe seine eigene Signatur, also seine ganz persönlichen Eigenschaften. Um dieser Vielfalt Respekt zu zollen, haben die beiden Frauen sich entschieden, ihr Bioreformhaus an der Freienhofgasse 11 in Thun SigNatur zu nennen. Eröffnet haben sie es am 12. Mai. Aber von vorne.