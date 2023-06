Schwinger kämpfen um Nachwuchs – Nach dem Corona-Knick will der Schwingerverband wachsen – aber wo? Zwar steigen die Zahlen bei den Jungschwingern wieder an, doch das Potenzial in den Hochburgen scheint ausgereizt. Deshalb blickt der Eidgenössische Schwingerverband Richtung Romandie. Marco Oppliger

König von morgen? Um auch in ein paar Jahren Spitzenschwinger zu haben, braucht es die nötige Breite. Deshalb will der Schwingerverband bei den Aktiven und Jungschwingern um zehn Prozent zulegen. Foto: Boris Müller

Bevor zwei Schwinger zusammengreifen, reichen sie sich die Hand. Doch Händeschütteln war während der Corona-Pandemie bekanntlich ein No-go, ebenso enger Körperkontakt. Und so machte das Virus den Schwingern mehr zu schaffen als vielen anderen Sportarten. Monatelang war an kein geregeltes Training, geschweige denn an Schwingfeste zu denken. Das ist rasch in Vergessenheit geraten, nun, da wieder Tausende in die Arenen eilen, um die «Bösen» bei der Arbeit zu sehen. Aber es hatte Folgen.