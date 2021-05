Vor 20 Jahren auf der Bäregg – Nach dem Ärger kamen die Ideen Die Landwirtschaftliche Schule stand vor dem Aus, das Gebäude aber blieb. Wie es damit weitergehen sollte, war ungewiss. Doch die Emmentaler fanden neue Wege. Cornelia Leuenberger

Das Inforama Bäregg respektive seine Nutzung gaben in den letzten Jahren wiederholt zu reden. Foto: Thomas Peter

Am 8. Mai 2001 war in der «Berner Zeitung» zu lesen: «An Ideen mangelte es nicht.»

Empörung und Wut waren gross, als SVP-Regierungsrätin Elisabeth Zölch verkündete, im Sommer 2002 werde die Landwirtschaftliche Schule Bäregg geschlossen. Ausgerechnet dem Emmental, der traditionell ländlich geprägten Region, nahm der Kanton das Inforama weg, die Ausbildungsstätte für Bauern.

In gut emmentalischer Manier regte man sich lautstark auf. Beruhigte sich dann aber auch wieder und schaute vorwärts. Schliesslich stand oberhalb des Dorfs Bärau ein Schulgebäude mit Internat. Und dieses würde bald leer sein. Was also anfangen damit?