Grossmetzgerei in Langnau – Nach Corona-Fällen: Gemeinde fordert raschere Information In der Grossmetzgerei Reber in Langnau gab es 16 Corona-Fälle. Alle Betroffenen sind wieder gesund. Die Gemeinde ist aber irritiert über die Informationspolitik der Firma. Markus Zahno

In der Grossmetzgerei Reber sind gut 200 Mitarbeitende beschäftigt. Foto: Brigitte Mathys

Beim deutschen Fleischverarbeiter Tönnies steckten sich mehr als 1500 Mitarbeiter mit dem Coronavirus an. In der betroffenen Region Gütersloh in Nordrhein-Westfalen herrschen deshalb wieder Lockdown-Zustände: Schulen und Freizeiteinrichtungen sind geschlossen.