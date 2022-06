Bezirksgericht Horgen – Besitzer will von Attacke seines Hundes nichts gewusst haben Ein Rottweiler hat 2019 in Horgen eine Rentnerin schwer verletzt. Der Hundehalter beschrieb das Tier vor Gericht als unruhig, aber nicht böse. Pascal Jäggi Dorothea Uckelmann

Zwei Hundebesitzer sollten sich am Dienstag vor Gericht verantworten. Ihr Hund hat mehrfach zugebissen. Symbolfoto: Tamedia

Mindestens fünfmal soll der Rottweiler Ballak Menschen angegriffen haben, auch seinen Halter. Am 14. Oktober 2019 kam es zu einem besonders schweren Zwischenfall. Die 34-jährige Halterin spazierte mit dem Hund in Horgen an einer Rentnerin vorbei. Obwohl er angeleint war, konnte er sich losreissen und fiel die zierliche Frau von hinten an. Sie fiel zu Boden und verlor das Bewusstsein, der Hund verletzte sie durch Bisse im Gesicht, am Rücken und an den Armen. So steht es in der Anklageschrift.