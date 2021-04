Selbstunfall in Münsingen – Nach Bier und Kafi fertig endete die Autofahrt im Bach Erst feuchtfröhlich, dann durchnässt: Ein alkoholisierter Mann verpasste mit seinem Auto eine Brücke. Nun wurde er gebüsst. Johannes Reichen

Die Autofahrt endete in der Giesse. Foto: Marcel Schnyder/zvg

Es war offenbar ein feuchtfröhlicher Abend am Freitag, dem 8. Januar, in Münsingen. Es gab Kafi fertig und Bier, und als es Mitternacht war, setzte sich ein Mann in sein Auto. Dieses stand beim Hornusserhüttli Walkirüti in Münsingen. Der Mann wollte nach Hause fahren. Aber er kam nicht besonders weit.

Nach nur etwa 200 Metern verpasste er an der Sägegasse eine Brücke, die über die Giesse führt. Stattdessen rollte er die Böschung hinunter – direkt in den Bach. Wie auf dem Foto eines Augenzeugen zu sehen ist, stand das Vorderrand fast ganz im Wasser, das Hinterrad etwa zur Hälfte.