Mögliche Brandstiftung in Thun – Nach Anschlag auf 5G-Antenne: Polizeihund stellte Mann Als die Polizei nach dem Brand einer Mobilfunkanlage in Thun nach möglichen Tätern suchte, stiess sie auf einen Mann, der flüchtete. Ein Polizeihund stellte ihn. Michael Gurtner

Auf diese 5G-Mobilfunkanlage des Anbieters Sunrise UPC im Strättligwald im Südwesten von Thun wurde ein Brandanschlag verübt. Foto: Gabriel Berger

Es war der zweite Fall in der Region innert weniger Tage: In der Nacht auf Sonntag war bei einer Mobilfunkanlage des Anbieters Sunrise UPC nahe der Schiessanlage Guntelsey im Südwesten Thuns ein Feuer ausgebrochen. Am Dienstag bestätigte die Kantonspolizei Bern eine Meldung von «20 Minuten» dass in der Folge ein Mann angehalten wurde. Wie kam es dazu? «Wie üblich suchte die Patrouille in der Umgebung nach der möglichen Täterschaft», erklärt Kapo-Sprecher Christoph Gnägi auf Anfrage.

«Die gesuchte Person wird aufgefordert, aus dem Versteck zu kommen, sonst werde der Hund losgeschickt. In diesem Fall blieb der Mann im Dickicht.» Christoph Gnägi, Sprecher Kantonspolizei Bern