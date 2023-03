Überbauung in Langnau – Nach Aldi muss auch Lidl mit Widerstand rechnen Der Schulweg führt immer noch über eine viel befahrene Kantonsstrasse. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum die Überbauungsordnung kritisiert wird. Susanne Graf

Der weisse Lieferwagen biegt in ein Gebiet ab, wo viele Schulkinder wohnen. Dort will Lidl dereinst eine Filiale eröffnen. Foto: Raphael Moser

Der deutsche Discounter braucht einen langen Atem, wenn er in Langnau bauen will. 2015 kaufte Lidl das sogenannte Stämpfli-Areal am Eingang zum Wohnquartier Zürchermatte. Er will dort ein Wohn- und Geschäftshaus realisieren und im Erdgeschoss eine Filiale eröffnen.