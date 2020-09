Wann haben Sie erfahren, dass Sie gegen Zürich spielen werden?

Am Freitag hatte ich schon so eine Vorahnung. Dävu (David von Ballmoos) hat versucht zu trainieren, aber es hat nicht richtig gepasst. Am Samstagmorgen war er noch in Behandlung, dann war klar, dass es für ihn für das Spiel am Abend nicht reichen würde.