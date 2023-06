Wasserversorgung Region Thun – Nach Abfuhr vom Souverän: Hilterfinger verlässt Waret-Verwaltungsrat Franz Rüegg, Gemeinderat aus Hilterfingen, kehrt der Waret AG den Rücken. Diese will die Wasserversorgung für Hilterfingen aber weiterhin sicherstellen.

Gemeinderat Franz Rüegg trat aus dem Waret-Verwaltungsrat zurück. Foto: BOM

Es war eine schallende Ohrfeige für den Gemeinderat Hilterfingen: Der Souverän stand im Streit um das Trinkwasser nicht auf seiner Seite und versenkte Anfang Juni den Verkauf der Quellen, Leitungen, Reservoirs und Entkeimungsanlagen, die sogenannten Primäranlagen, an die Wasserversorgung Region Thun AG (Waret).

Wie Letztere nun im Nachgang ihrer Generalversammlung mitteilt, bedauert sie den Entscheid der Gemeindeversammlung, ihre Anlagen nicht in die Waret AG zu integrieren. «Mit diesem Beschluss kann sich Hilterfingen auch nicht an der bereits durchgeführten Aktienkapitalerhöhung der Waret AG beteiligen und auch den neuen Partnerschaftsvertrag nicht unterzeichnen.»

Die Verantwortlichen der regionalen Wasserversorgung halten aber auch fest: «Die Auswirkungen dieses Beschlusses auf die Waret sind gering.» Letztere will nach Eigenangaben die Wasserversorgung für die Gemeinde Hilterfingen auch weiterhin gewährleisten. «Zu diesem Zweck soll schnellstmöglich ein Wasserlieferungsvertrag ausgehandelt werden», heisst es.

Rüegg verzichtete

Weil der Souverän dem Gemeinderat von Hilterfingen den Auftrag erteilt hat, eine regionale Wasserversorgung zusammen mit Oberhofen und Sigriswil zu prüfen, «hat sich Gemeinderat Franz Rüegg entschieden, auf eine Wiederwahl in den Waret-Verwaltungsrat zu verzichten», heisst es im Communiqué. So könne er die künftige Entwicklung der Wasserversorgung in der Seegemeinde ohne Interessenbindung zur Waret an die Hand nehmen.

Die ordentlichen Geschäfte der Generalversammlung gaben zu keinen Diskussionen Anlass. Neu in den Verwaltungsrat wurde als Vertreter der Energie Thun AG Christian Schneider gewählt. Er ersetzt Michael Gruber. Die übrigen Verwaltungsräte und Präsident Melchior Buchs wurden für drei weitere Jahre bestätigt.

Nachdem mit der Energie Thun AG, der NetZulg AG, der Gemeinde Heimberg und dem Wasserversorgung Gemeindeverband Blattenheid (WGB) die übrigen Aktionäre dem Umbau der Waret zugestimmt hatten, wurde die Aktienkapitalerhöhung per Anfang 2023 vollzogen und der neue Partnerschaftsvertrag unterschrieben.

PD

