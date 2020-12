Linde Hinterfultigen – Nach 97 Jahren schliesst das Restaurant Die Linde Hinterfultigen ist eine Institution: Seit fast einem Jahrhundert ist sie Treffpunkt des Dorfes. Nun hört das Wirtepaar auf. Eine Verabschiedung. Sheila Matti

Haben 34 Jahre lang gewirtet: Ingrid und Martin Christen von der Linde Hinterfultigen. Foto: Raphael Moser

Hinterfultigen: Eine Handvoll Häuser auf dem Hügel über dem Schwarzwasser, mit atemberaubender Aussicht aufs verschneite Gantrischgebiet. Hier wohnen bodenständige Menschen, welche die Arbeit nicht scheuen und das Fest nicht meiden. Ein wenig sturköpfig vielleicht, ein ganz eigenes Volk eben.

Am Dorfeingang liegt das Restaurant Linde. Ein dreistöckiges Haus mit weisser Fassade und grünen Fensterläden. 1923 eröffnet, wurde sie zur Institution in Hinterfultigen, zu einem Treffpunkt für das Dorf. Am Mittag ist die Gaststube gut gefüllt: Die Gäste verteilen sich auf fünf Tische, gegessen wird Schweinsschnitzel mit Pommes, zum Dessert gibt es einen Coupe.