Geschäftsschliessung in Wasen – Nach 55 Jahren hat sie gekündigt Über ein halbes Jahrhundert stand Annemarie Widmer hinter dem Ladentisch. Nun hört die 83-Jährige Ende Jahr auf. Jacqueline Graber Franziska Rothenbühler (Foto)

Annemarie Widmer ist im Dorf unter dem Namen Haberi-Miggeli bekannt. Fotos: Franziska Rothenbühler

Dreimal innert zwei Jahren hat sie bei telefonischen Anfragen Nein gesagt. Und auch bei dem Spontanbesuch versucht Annemarie Widmer die Journalistin abzuweisen. «Äch, was soll ich in der Zeitung?», fragt sie und macht eine abwinkende Handbewegung. Doch an diesem Nachmittag ist Tochter Regula Widmer vor Ort und ermuntert die Mutter, ihre Geschichte zu erzählen.