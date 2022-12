Pensionierung in Interlaken – Nach 48 Jahren «gelb» ist Schluss Jahrzehntelang war Ernst «Aschi» Marti das Gesicht des Paketdienstes der Post auf dem Bödeli. Nun geht er in Pension.

Jahrzehntelang war Ernst «Aschi» Marti das Gesicht des Paketdienstes der Post auf dem Bödeli. Nun geht er in Pension. Foto: PD

Ernst «Aschi» Martin aus Interlaken ist heute Freitag, 30. Dezember, zum letzten Mal mit Paketen für die Schweizerische Post unterwegs, bevor er nach mehr als 48 Jahren im Einsatz für die Post in den Ruhestand tritt.

Der aus dem Baselbiet stammende Ernst Martin begann am 1. Oktober 1974 als Privatbriefträger in Hölstein BL im Kreis Basel der damaligen PTT seine «gelbe» Karriere. Nach der Ausbildung zum uniformierten Postbeamten führten ihn diverse Arbeitseinsätze im Kreis Basel und in Chur im Jahr 1986 nach Interlaken, wo er die Stelle als Paketbote antrat. Von der Post Interlaken aus bediente er täglich das Gebiet Matten mit Paketen. Später dann von Thun aus, wo er weiterhin in seinem angestammten Zustellgebiet tätig war.

In all den Jahren hat Ernst Martin nahezu zwei Millionen Pakete dort für die Post ausgeliefert und so viele Kunden glücklich gemacht. Nach der Pensionierung will er es etwas ruhiger angehen. Er freut sich, nun mehr Zeit für seine Familie, insbesondere das Musizieren und das Hauswarten an seinem Wohnort zu haben. Auch weiteren Hobbys und Aktivitäten wird er sich nun vermehrt widmen können.

