Quartierbeiz in der Berner Länggasse – Nach 30 Jahren ohne Ferien tritt die Seidenhof-Wirtin ab Pächterin Silvana Di Camillo hat bis kurz vor Weihnachten im Seidenhof in der Berner Länggasse Gäste empfangen. Ihre Nachfolge ist geregelt. Urs Wüthrich

Silvana Di Camillo hat 2009 den Seidenhof übernommen. Nun will sie kürzertreten. Foto: Raphael Moser

Es ist eine gemütliche Beiz mit rustikalem Ambiente. Holzboden, Täfer, alte Stiche an der Wand und eine Pendeluhr, die den Geist wohl vor langer Zeit aufgegeben hat. Und dann noch die kleine Bar, die architektonisch nicht so recht dazu passt. 80 Plätze bietet das Restaurant Seidenhof in der Berner Länggasse, ebenso viele zusätzlich im Sommer auf der Gartenterrasse.