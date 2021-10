Vermieter kündigte Vertrag – Nach 25 Jahren muss die Interlakner Pizzeria Da Rafmi schliessen Da-Rafmi-Geschäftsinhaber Christian Piredda gibt auf Ende Monat seinen Betrieb an der Interlakner Jungfraustrasse auf. Nicht freiwillig. Hans Urfer

Christian Piredda, Inhaber der Da Rafmi GmbH, vor seinem Gastrobetrieb an der Jungfraustrasse 2 in Interlaken. Diesen Standort muss der gebürtige Unterseer nach 25 Jahren als Pächter aufgeben. Der Pachtvertrag wurde von der Hotel Weisses Kreuz AG auf Ende Oktober 2021 gekündigt. Foto: Hans Urfer

«Natürlich bedaure ich es, den Kontakt mit meinem Team zu verlieren, sind wir doch hier in Interlaken seit 25 Jahren tätig. Ich verbrachte mehr Zeit im Kreise meiner Angestellten als mit der eigenen Familie», sagt Christian Piredda, Betriebsleiter und Inhaber der Da Rafmi GmbH.

«Ich hätte das Restaurant hier gerne weitergeführt und hier auch weiterhin den Kontakt mit unseren Gästen gepflegt», fügt Pächter Piredda an. Der Abschied falle ihm schwer, und er danke seiner treuen Kundschaft sehr für deren zahlreiche Besuche in all den Jahren.