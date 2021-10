Berner Marktgasse – Nach 220 Jahren schliesst die Apotheke Hörning Ende Jahr gehen in der Apotheke Hörning zum letzten Mal Medikamente über die Theke. Die hohe Miete in der Marktgasse ist einer der Gründe. Stefan Schnyder

Die Kundinnen und Kunden können sich nur noch bis Ende Jahr in der Apotheke Hörning mit Medikamenten versorgen. Foto: Adrian Moser

Die Apotheke Hörning gehört zu den ältesten Apotheken in der Stadt Bern. Ihre Ursprünge gehen auf eine gleichnamige Drogerie zurück, die 1802 gegründet wurde. In den letzten Tagen haben nun die Kundinnen und Kunden eine Hiobsbotschaft erhalten: «Eine rund 220-jährige Tradition geht zu Ende», hat die Besitzerin, die Dr. Bähler Dropa AG, in einem Brief geschrieben. «Die Apotheke Hörning wird per Ende Jahr ihre Tore für immer schliessen», heisst es weiter.

Die Apotheke liegt am oberen Ende der Marktgasse, in der Nähe des Käfigturms. Offenbar schrieb die Betreiberin dort schon seit längerem Verluste: «Die hohen Mietkosten erlauben es uns bedauerlicherweise seit Jahren nicht, die Apotheke an dieser Lage rentabel zu betreiben», heisst es im Schreiben.