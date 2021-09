Rätselhafter Mord in Biel 1999 - Nach 22 Jahren: Ein Verdächtiger wurde festgenommen

Brutaler Mord in Biel 1999 – Nach 22 Jahren: Ein Verdächtiger wurde festgenommen In einen brutalen Mordfall, der lange ungeklärt blieb, kommt dank einem DNA-Treffer Bewegung: Seit Januar sitzt ein Tatverdächtiger in Untersuchungshaft. Hans Ulrich Schaad

Tatort Lindenhofstrasse in Biel-Mett: Wo das Haus der Familie stand, steht nun eine braune Holzbaracke. Foto: Simone Lippuner

Es sah nach einem letzten Strohhalm aus, die Täter doch noch zu finden. Im Juni 2019, genau 20 Jahre nach dem als UZI-Mord bekannt gewordenen Tötungsdelikt in Biel-Mett, lancierten die Kantonspolizei Bern und die regionale Staatsanwaltschaft Berner Jura-Seeland einen neuen Zeugenaufruf.

Zwar wurden am Tatort DNA-Spuren gesichert. Und in den langjährigen und umfangreichen Ermittlungen wurden über 200 Personen überprüft. Die Täterschaft habe aber «nicht dingfest gemacht werden» können, so ihr Fazit. Beim Tötungsdelikt vor gut 22 Jahren war ein 22-Jähriger von vier Unbekannten erschossen worden. Diese Zeitung beleuchtete im letzten Jahr den Fall in der Serie zu ungelösten Kriminalfällen.