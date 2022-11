«N’Abend», sagt die Frau. Es ist eine halbe Stunde nach Mittag. Willkommen im Wallis. Ich habe mich mit meinem Freund S.G. aus T. (Name der Redaktion bekannt) für ein Schreibprojekt an den Südhang oberhalb von Brig in ein Ferienhaus zurückgezogen. «Dichtuhüs» heisst der Weiler. Ob das jetzt ein walliserdeutscher Hinweis auf uns Thuner «Dichter» ist oder eher darauf, dass wir nicht ganz dicht sind – darüber sind sich die Experten nicht einig.